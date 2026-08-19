Летает над водой, скрывается от радаров: в США испытали дрон-амфибию нового типа (видео)

Автономный дрон-амфибия Squire компании Regent Craft принял участие в 13-дневных военных учениях Silent Swarm в штате Мичиган, где отрабатывали средства радиоэлектронной борьбы вместе с другими беспилотными системами армии США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение REGENT Craft в Linkedin .

Что происходило на учениях Silent Swarm

Учения Silent Swarm проходили с 13 по 24 июля на территории Северного нижнего полуострова Мичигана и на базе Alpena Combat Readiness Training Center, где задействовали соединенные полигоны, воздушное пространство и водные пути.

Основной фокус был на операциях в электромагнитном спектре: проверяли, как небольшие многодоменные беспилотные системы могут применять сигналы радаров, связи, навигации, инфракрасного и направленного энергетического излучения – и защищаться от них.

Дрон Squire на протяжении всех 13 дней работал с разными полезными нагрузками в нескольких типах миссий, тестируя роли электронной атаки, электронной защиты и радиоэлектронной поддержки. В Regent отметили, что получили обратную связь от военных и гражданских специалистов Воздушных сил, армии, Береговой охраны, Корпуса морской пехоты и Военно-морских сил США.

Умеющий дрон Squire

Squire относится к классу аппаратов, которые REGENT называет Seaglider USA-V – это экраноплан, летящий в пределах размаха крыла над поверхностью воды, ниже зоны покрытия радаров прямой видимости.

По данным компании, платформа способна развивать скорость до 70 узлов, имеет планируемую дальность более 100 морских миль (185 километров) и может нести конфигурированный полезный груз до 23 кг. REGENT продвигает Squire для задач разведки, наблюдения, точечной логистики, поисково-спасательных операций и противокорабельной борьбы.

Первый полет аппарата состоялся в апреле – по словам компании, это было первое в США испытание боевого экраноплана именно военного назначения.

Ранее в этом году REGENT также провела вместе с Marine Corps Warfighting Lab живые миссии по спасению и логистике, включая подъем ноши у причала, эвакуацию с берега и спасение из спасательного забора в открытом море - испытывая платформу для медицинской эвакуации и эваку.

У компании есть контракт на 15 миллионов долларов с Корпусом морской пехоты США, а также формальные соглашения о сотрудничестве с Командованием специальных операций США и Исследовательским центром Береговой охраны США. REGENT подписала оборонные соглашения с партнерами на четырех континентах, однако не раскрыла срок, когда Squire может выйти на оперативное применение.