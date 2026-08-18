Латвийские морские дроны FOG и RAY пошли в серийное производство: при чем тут Украина

Латвийский производитель беспилотных систем NEWT21 завершил проект по переводу морских дронов FOG и RAY со стадии прототипа на уровень серийного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании NEWT21 в LinkedIn .

Что известно о проекте

Проект под названием "Модернизация беспилотного надводного аппарата (USV) и подготовка производственного процесса" софинансировался Европейским Союзом через Европейский фонд регионального развития.

В рамках проекта NEWT21 провела интеграцию систем, тестирование и подготовила финальную техническую документацию, позволившую перейти к стандартизированному выпуску и коммерческому внедрению обоих аппаратов.

Характеристики FOG и RAY

FOG – это скоростной тактический морской дрон для оперативного развертывания, скрытой разведки и перехвата, корпус которого изготовлен из углеродного и арамидного волокна.

Вооруженные силы Украины использовали FOG для разведывательных и патрульных миссий в Черном море, а испанская компания UAV Navigation-Grupo Oesía продемонстрировала автономную систему управления на базе FOG во время учений спецназовцев США в Картахене.

RAY – больший многомодульный аппарат для логистики, наблюдения и гидрографических миссий.

Его длина составляет 5400 мм, ширина – 2250 мм, вес – менее 500 кг при грузоподъемности до 500 кг.

Два водометных двигателя мощностью 90 л.с. каждый обеспечивают крейсерскую скорость 50 км/ч и максимальную – 78 км/ч.

Запас хода достигает 700 км на крейсерской скорости.

NEWT21 предлагает RAY для доставки грузов, медицинской эвакуации (фиксированные крепления для четырех ноши), поддержки десантирования наземных роботизированных систем, а также в качестве носителя дронов-перехватчиков или противоминного оборудования. Наземная станция управления способна одновременно командовать до 32 аппаратов.