США объединяют союзников в первую группировку ударных дронов всех типов

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Центральное командование США (CENTCOM) создает первую в истории многонациональную группировку ударных беспилотников. В ее состав войдут представители нескольких стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CENTCOM в соцсети Х.

Новая группировка получила название Оперативная группа "Удар сокола" Falcon Strike. Группировка будет использовать беспилотные системы разных типов, в том числе воздушные, надводные и подводные дроны. Как отмечает CENTCOM, создание такого формата должно усилить возможности партнеров США в области применения беспилотных систем и позволит странам-участникам действовать сообща. Отмечается, что новая группировка станет первым многонациональным формированием такого типа в истории Центрального командования США. Ранее CENTCOM создало оперативную группу "Удар скорпиона" Scorpion Strike. Она стала первой специализированной группировкой американских военных на Ближнем Востоке, ориентированной на применение ударных беспилотников. Создание многонациональной группировки является следующим шагом в развитии сотрудничества США и их партнеров в области беспилотных технологий. "Оперативная группа "Удар сокола" будет развивать успех "Удара скорпиона", учитывая огромные инновации у наших региональных союзников и партнеров. Совместная интеграция и развертывание наших новых возможностей позволит быстро реализовать новые возможности", - заявил командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.