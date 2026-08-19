Літає над водою, ховається від радарів: у США випробували дрон-амфібію нового типу (відео)

Автономний дрон-амфібія Squire компанії REGENT Craft взяв участь у 13-денних військових навчаннях Silent Swarm у штаті Мічиган, де відпрацьовували засоби радіоелектронної боротьби разом з іншими безпілотними системами армії США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис REGENT Craft у Linkedin .

Що відбувалося на навчаннях Silent Swarm

Навчання Silent Swarm проходили з 13 по 24 липня на території Північного нижнього півострова Мічигану та на базі Alpena Combat Readiness Training Center, де задіяли поєднані полігони, повітряний простір і водні шляхи.

Основний фокус був на операціях в електромагнітному спектрі: перевіряли, як невеликі багатодоменні безпілотні системи можуть застосовувати сигнали радарів, зв'язку, навігації, інфрачервоного та спрямованого енергетичного випромінювання - і захищатися від них.

Дрон Squire протягом усіх 13 днів працював з різними корисними навантаженнями в кількох типах місій, тестуючи ролі електронної атаки, електронного захисту та радіоелектронної підтримки. У REGENT зазначили, що отримали зворотний зв'язок від військових і цивільних фахівців Повітряних сил, армії, Берегової охорони, Корпусу морської піхоти та Військово-морських сил США.

Що вміє дрон Squire

Squire належить до класу апаратів, які REGENT називає Seaglider USA-V - це екраноплан, що летить у межах розмаху крила над поверхнею води, нижче зони покриття радарів прямої видимості.

За даними компанії, платформа здатна розвивати швидкість до 70 вузлів, має заплановану дальність понад 100 морських миль (185 кілометрів) і може нести конфігурований корисний вантаж до 23 кг. REGENT просуває Squire для завдань розвідки, спостереження, точкової логістики, пошуково-рятувальних операцій та протикорабельної боротьби.

Перший політ апарата відбувся у квітні - за словами компанії, це було перше в США випробування бойового екраноплана саме військового призначення.

Раніше цього року REGENT також провела разом із Marine Corps Warfighting Lab живі місії з рятування та логістики, включно з підйомом ноші біля причалу, евакуацією з берега та рятуванням із рятувального плоту у відкритому морі - випробовуючи платформу для медичної евакуації та евакуації постраждалих.

Компанія має контракт на 15 мільйонів доларів із Корпусом морської піхоти США, а також формальні угоди про співпрацю з Командуванням спеціальних операцій США та Дослідницьким центром Берегової охорони США. REGENT підписала оборонні угоди з партнерами на чотирьох континентах, проте не розкрила терміни, коли Squire може вийти на оперативне застосування.