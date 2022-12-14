В Турции успешно запустили беспилотный истребитель с украинскими двигателями (видео)
В Турции провели успешные воздушные испытания беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma, который оснащен двигателями украинского производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совладельца компании Baykar Сельчука Байрактара в Twitter.
"Мы не могли больше держать его на земле. Он полетел", - написал он.
Daha fazla yerde tutamadık uçtu!— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 14, 2022
Rabbimize şükürler olsun...#KIZILELMA
We could not keep it anymore on the ground. It flew! Thanks to our Lord. pic.twitter.com/kfQAoKzrKz
При этом на видео, которое опубликовал совладелец Baykar, можно заметить, как беспилотный истребитель проводит успешный взлет.
Отметим, что на Bayraktar Kızılelma установлен турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ украинской компании "Мотор Сич". БПЛА способен развивать максимальную скорость до 800 км/ч, максимальная продолжительность полета составляет 5 часов, а потолок - 12 км.
При этом главная способность дрона - вести воздушный бой, для чего он может использовать ракеты "воздух-воздух".
Напомним, что еще 3 декабря компания показала видео, на котором Bayraktar Kızılelma смог оторваться от земли на 6 секунд. Его первый полет планировали на 2023 год.
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