Ноябрь начинается с солнца и дождей: где ждать осадки сегодня

Сегодня в первый день ноября погода в Украине будет по-осеннему теплой и солнечной, однако в некоторых регионах будет царить дождливая атмосфера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По прогнозу Диденко, сегодня днем температура воздуха будет колебаться от +10 до +14 градусов, а на юге и западе страны повысится до +12 +17 градусов.

В большинстве регионов Украины сегодня ожидается сухая и преимущественно солнечная погода.

"Небольшие дожди вероятны на Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине", - предостерегла синоптик.

В Укргидрометцентре уточнили, что только на северо-востоке страны облачно с прояснениями, небольшой дождь.

Ночью и утром в Карпатах и на Прикарпатье местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

Сегодня в столице и области ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +3...+8 градусов, днем +9...+14 градусов. В самом Киеве ночью ожидается +4...+6 градусов, днем +10...+12 градусов.