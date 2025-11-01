ua en ru
Ноябрь начинается с солнца и дождей: где ждать осадки сегодня

Суббота 01 ноября 2025 07:00
Ноябрь начинается с солнца и дождей: где ждать осадки сегодня Фото: синоптики дали прогноз на 1 ноября (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня в первый день ноября погода в Украине будет по-осеннему теплой и солнечной, однако в некоторых регионах будет царить дождливая атмосфера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу Диденко, сегодня днем температура воздуха будет колебаться от +10 до +14 градусов, а на юге и западе страны повысится до +12 +17 градусов.

В большинстве регионов Украины сегодня ожидается сухая и преимущественно солнечная погода.

"Небольшие дожди вероятны на Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине", - предостерегла синоптик.

В Укргидрометцентре уточнили, что только на северо-востоке страны облачно с прояснениями, небольшой дождь.

Ночью и утром в Карпатах и на Прикарпатье местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

Сегодня в столице и области ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +3...+8 градусов, днем +9...+14 градусов. В самом Киеве ночью ожидается +4...+6 градусов, днем +10...+12 градусов.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что Карпаты накрыл шторм. В связи с этим спасатели объяснили, что творится на высокогорье.

Также в Украинском гидрометеорологическом центре уже обнародовали краткую климатическую характеристику ноября в Украине. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на последний месяц осени.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

