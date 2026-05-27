Главная » Новости » Политика

Письмо Зеленского к Трампу и Конгрессу США: появился полный текст

18:18 27.05.2026 Ср
3 мин
Каких тем коснулся президент Украины в документе?
aimg Валерий Ульяненко
Письмо Зеленского к Трампу и Конгрессу США: появился полный текст Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
В письме президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру Дональду Трампу и Конгрессу говорится о вражеских ударах, усилении агрессии РФ и последнем преимуществе Кремля на поле боя.

Как сообщает РБК-Украина, полный текст письма опубликовал журналист Axios Барак Равид.

Советник президента Дмитрий Литвин подтвердил журналистам оригинальность опубликованного письма.

Удар по Украине в ночь на 24 мая

В письме Зеленский рассказал, что РФ выпустила по Украине 54 крылатые ракеты, 30 баллистических, 3 гиперзвуковые ракеты "Циркон" и 2 баллистические ракеты воздушного базирования "Кинжал". Также оккупанты выпустили 2 "Орешника" - один ударил по Белой Церкви, второй - упал на оккупированном Донбассе.

Кроме того, против Украины было использовано около 600 ударных дронов - многие из них были дронами-камикадзе типа "Шахед".

Перехват вражеских дронов

Зеленский сообщил Трампу, что Украина довела уровень перехвата дронов - включая "Шахеды" - до более 90%. Украинский опыт уже помог странам Ближнего Востока и региона Персидского залива.

"Когда Иордания, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Кувейт и другие обратились к нам, я сказал им, что Украина не может оставаться в стороне. Мы были готовы стать рядом с ними", - говорится в письме.

Усиление террора против Украины

Президент Украины отметил, что есть много признаков из Москвы, что Россия готовится усилить свою кампанию террора.

В частности, российские чиновники угрожают сделать атаки, подобные той, что была осуществлена на Киев накануне Дня памяти, частью более широкой и систематической кампании.

Фото: письмо украинского президента (x.com/barakravid)

Поставок через PURL не хватает

Отмечается, что нынешние темпы поставок через программу PURL больше не успевают за реальностью угрозы, с которой сталкивается страна.

Зеленский отметил, что сейчас это единственный доступный путь для обеспечения перехватчиков Patriot против баллистических ракет.

Просьба помощи в защите неба

В письме украинский президент просит помощи в защите неба от российских ракет. Он подчеркнул, что Украина готова закупить необходимое количество систем Patriot и ракет-перехватчиков.

Совместное производство Patriot и ракет

Украина предложила долгосрочный путь расширения совместного производства систем и ракет Patriot с европейскими союзниками - полностью под контролем США.

"Расширение производства Patriot могло бы стать одним из важнейших вкладов, которые мы делаем вместе в безопасность Америки, Украины, Европы и ваших союзников по всему миру", - сказано в документе.

Баллистические ракеты - последнее преимущество РФ

Зеленский отметил, что сегодня баллистические ракеты остаются последним главным преимуществом России на поле боя.

Поэтому Украина просит помочь обеспечить этот жизненно важный инструмент защиты от российского террора - ракеты Patriot PAC-3 и дополнительные системы - чтобы остановить российские баллистические ракеты и другие российские ракетные атаки.

Напомним, соучредитель компании Fire point Денис Штилерман ранее заявил, что до конца 2026 года в Украине могут состояться испытания новой системы ПВО, которую позиционируют как более дешевый аналог Patriot.

Также РБК-Украина сообщало, что сейчас обеспечить стопроцентное отражение комбинированных атак невозможно. Одним из факторов остаются погодные условия, которые Россия учитывает при планировании обстрелов.

