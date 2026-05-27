Лист Зеленського до Трампа і Конгресу США: з'явився повний текст

18:18 27.05.2026 Ср
Яких тем торкнувся президент України у документі?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Getty Images)
У листі президента України Володимира Зеленського до американського лідера Дональда Трампа і Конгресу йдеться про ворожі удари, посилення агресії РФ та останню перевагу Кремля на полі бою.

Як повідомляє РБК-Україна, повний текст листа опублікував журналіст Axios Барак Равід.

Радник президента Дмитро Литвин підтвердив журналістам оригінальність опублікованого листа.

Удар по Україні в ніч на 24 травня

У листі Зеленський розповів, що РФ випустила по Україні 54 крилаті ракети, 30 балістичних, 3 гіперзвукові ракети "Циркон" та 2 балістичні ракети повітряного базування "Кинджал". Також окупанти випустили 2 "Орєшніка" - один ударив по Білій Церкві, другий - впав на окупованому Донбасі.

Крім того, проти України було використано близько 600 ударних дронів - багато з них були дронами-камікадзе типу "Шахед".

Перехоплення ворожих дронів

Зеленський повідомив Трампу, що Україна довела рівень перехоплення дронів - включаючи "Шахеди" - до понад 90%. Український досвід вже допоміг країнам Близького Сходу та регіону Перської затоки.

"Коли Йорданія, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Кувейт та інші звернулися до нас, я сказав їм, що Україна не може залишатися осторонь. Ми були готові стати поруч з ними", - йдеться у листі.

Посилення терору проти України

Президент України наголосив, що є багато ознак з Москви, що Росія готується посилити свою кампанію терору.

Зокрема, російські посадовці погрожують зробити атаки, подібні до тієї, що була здійснена на Київ напередодні Дня пам'яті, частиною більш широкої та систематичної кампанії.

Фото: лист українського президента (x.com/barakravid)

Поставок через PURL не вистачає

Наголошується, що нинішні темпи поставок через програму PURL більше не встигають за реальністю загрози, з якою стикається країна.

Зеленський зауважив, що зараз це єдиний доступний шлях для забезпечення перехоплювачів Patriot проти балістичних ракет.

Прохання допомоги у захисті неба

У листі український президент просить допомоги у захисті неба від російських ракет. Він наголосив, що Україна готова закупити необхідну кількість систем Patriot та ракет-перехоплювачів.

Спільне виробництво Patriot і ракет

Україна запропонувала довгостроковий шлях розширення спільного виробництва систем і ракет Patriot з європейськими союзниками - повністю під контролем США.

"Розширення виробництва Patriot могло б стати одним із найважливіших внесків, які ми робимо разом у безпеку Америки, України, Європи та ваших союзників по всьому світу", - сказано у документі.

Балістичні ракети - остання перевага РФ

Зеленський зазначив, що сьогодні балістичні ракети залишаються останньою головною перевагою Росії на полі бою.

Тому Україна просить допомогти забезпечити цей життєво важливий інструмент захисту від російського терору - ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи - щоб зупинити російські балістичні ракети та інші російські ракетні атаки.

Нагадаємо, співзасновник компанії Fire point Денис Штілерман раніше заявив, що до кінця 2026 року в Україні можуть відбутися випробування нової системи ППО, яку позиціонують як дешевший аналог Patriot.

Також РБК-Україна повідомляло, що наразі забезпечити стовідсоткове відбиття комбінованих атак неможливо. Одним із факторів залишаються погодні умови, які Росія враховує під час планування обстрілів.

Зеленський надіслав Трампу термінового листа щодо критичної нестачі ППО
"Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть
Роман Коткореспондент РБК-Україна "Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть