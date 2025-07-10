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Атака на Киев: количество пострадавших возросло до 16

Киев, Четверг 10 июля 2025 08:20
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Атака на Киев: количество пострадавших возросло до 16 Фото: последствия атаки РФ в Шевченковском районе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В Киеве увеличилось количество раненых из-за массированного ракетно-дронового удара по столице в ночь на 10 июля. Уже известно о 16 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Сейчас уже 16 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. 10 из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте или амбулаторно", - говорится в сообщении городского головы.

Медики продолжают оказывать помощь, а спасатели работают на местах поражений.

Что известно о комбинированной атаке на Киев

Этой ночью российские террористы совершили массированную атаку на Украину с применением большого количества ударных дронов. Одним из главных направлений удара была столица.

Сначала враг атаковал Киев беспилотниками, а затем нанес удары баллистическими и крылатыми ракетами. Известно уже о двух погибших.

Последствия вражеской атаки последствия зафиксированы в шести районах города.

Наибольшие разрушения претерпел Шевченковский район: осколки попали в жилые и нежилые здания, возникли пожары, в частности на крыше многоэтажки и возле АЗС.

Повреждены крыши, верхние этажи, фасады и внутренние помещения нескольких домов. Также зафиксированы многочисленные попадания обломков в нежилые объекты.

В Дарницком районе обломки беспилотника вызвали возгорание в гаражах и на территории автозаправочной станции. Повреждения получил двор жилого дома.

Тем временем в Соломенском районе из-за обломков произошло возгорание крыши нежилого здания, еще одно место падения зафиксировано по другому адресу. В Голосеевском районе обломки вражеского дрона попали в грузовик, в результате чего он загорелся. В Подольском районе обломки упали на территорию нежилой застройки.

Подробнее о вражеском воздушном ударе по Киеву в ночь на 10 июля - читайте в материале РБК-Украина.

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