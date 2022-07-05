Під Лисичанськом продовжують йти бої, окупанти намагаються перекидати техніку, - Гайдай

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"На околиці області зі сторони Лисичанська точаться важкі бої. Туди кинуті усі сили російської армії - усі резерви, які в них є. Намагаються постійно будувати переправи для перекидування техніки", - сказав він.

Гайдай зазначив, що російська техніка застаріла, але її багато. Він також зазначив, що окупанти стягують техніку в Донецьку область.

Тим часом українські військові знищують склади боєприпасів росіян у глибокому тилу, що уповільнює їхнї дії на полі бою.

Він також додав, що росіяни тероризують місцеве населення на окупованих територіях. Окупанти шукають проукраїнських активістів, родини військовослужбовців та знищують все українське.