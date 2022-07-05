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Под Лисичанском продолжают идти бои, оккупанты пытаются перебрасывать технику, - Гайдай

Новина українською →
Луганская область, Вторник 05 июля 2022 20:39
Под Лисичанском продолжают идти бои, оккупанты пытаются перебрасывать технику, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные пытаются строить переправы для переброски техники возле Лисичанска в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"На окраине области со стороны Лисичанска идут тяжелые бои. Туда брошены все силы российской армии - все резервы, которые у них есть. Пытаются постоянно строить переправы для перекывания техники", - сказал он.

Гайдай отметил, что российская техника устарела, но ее много. Он также отметил, что оккупанты стягивают технику в Донецкую область.

Тем временем украинские военные уничтожают склады боеприпасов россиян в глубоком тылу, что замедляет их действия на поле боя.

Он также добавил, что россияне терроризируют местное население на оккупированных территориях. Оккупанты ищут проукраинских активистов, семьи военнослужащих и уничтожают все украинское.

Напомним, 3 июля украинские военные отошли из Лисичанска, чтобы сохранить жизнь личного состава.

Оккупанты сосредотачивают свои силы на взятии под контроль дороги Бахмут-Лисичанск, а также пытаются захватить Белогоровку.

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