Под Лисичанском продолжают идти бои, оккупанты пытаются перебрасывать технику, - Гайдай
Российские военные пытаются строить переправы для переброски техники возле Лисичанска в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.
"На окраине области со стороны Лисичанска идут тяжелые бои. Туда брошены все силы российской армии - все резервы, которые у них есть. Пытаются постоянно строить переправы для перекывания техники", - сказал он.
Гайдай отметил, что российская техника устарела, но ее много. Он также отметил, что оккупанты стягивают технику в Донецкую область.
Тем временем украинские военные уничтожают склады боеприпасов россиян в глубоком тылу, что замедляет их действия на поле боя.
Он также добавил, что россияне терроризируют местное население на оккупированных территориях. Оккупанты ищут проукраинских активистов, семьи военнослужащих и уничтожают все украинское.
Напомним, 3 июля украинские военные отошли из Лисичанска, чтобы сохранить жизнь личного состава.
Оккупанты сосредотачивают свои силы на взятии под контроль дороги Бахмут-Лисичанск, а также пытаются захватить Белогоровку.