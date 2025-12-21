В лесу Румынии нашли очередной неизвестный дрон

В воскресенье, 21 декабря 2025 года, около 10:40, местный житель, который охотился в районе коммуны Лерешть, сообщил полиции об обнаружении дрона среди деревьев на горе Стримту.

По словам правоохранителей, к дрону было прикреплено самодельное устройство, а его размах достигает двух метров. Устройство осталось целым благодаря парашюту, который позволил мягкое приземление.

Представители Европола сообщили, что пока неизвестно, связан ли дрон с конфликтом в Украине. Точно известно, что он не использовался военными с баз НАТО в этом районе.

Полиция оградила территорию и приняла меры для обеспечения безопасности людей и имущества, после чего привлекла компетентные органы для проведения специальной проверки и установления происхождения дрона.

Падение дронов

Подобные случаи падения беспилотников с парашютами в Европе ранее случались редко, и обычно они заставляют власти проводить тщательные расследования.

Детальное изучение летательного аппарата поможет установить его происхождение, вероятный производитель и цель полета, что важно для безопасности региона и контроля над воздушным пространством.