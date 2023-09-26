В лесу не отсиживаются. Как работают диспетчеры "Укрэнерго" во время ударов по энергетике Украины

"Мы сразу ввели специальные протоколы безопасности. На самом деле, еще после начала вторжения была изменена система безопасности и протоколы реагирования для персонала", - сказал Кудрицкий, отвечая на вопрос, изменилась ли система безопасности для сотрудников "Укрэнерго".

Он напомнил, что в начале вторжения РФ была под частичной оккупацией Киевская, Сумская, Черниговская и Харьковская области. Тогда в компании "обновили все свои внутренние процедуры".

"Но, когда начались массированные обстрелы, мы еще дополнили эти процедуры. Однако иногда обстрелы происходят без объявления воздушной тревоги, особенно в прифронтовых областях просто иногда не успевают ее объявить. И у нас в результате несколько человек погибли, которые находились на объектах во время своей смены. Оперативный персонал, например", - рассказал глава "Укрэнерго".

Он отметил, что даже административное здание компании было объектом атак российских "Шахедов" в прошлом году.

"Поэтому кем бы ты ни работал в "Укрэнерго", или электромонтером, или бухгалтером, или председателем правления, или закупщиком, или диспетчером, ты все равно несешь определенные персональные риски. К сожалению, это так. И на 100% их устранить в условиях войны и в условиях, когда агрессор обстреливает именно энергетические объекты, невозможно", - подчеркнул Кудрицкий.

Как будут работать сотрудники "Укрэнерго" во время тревог

Комментируя информацию, что некоторые его коллеги рассказывают, что во время тревоги диспетчерские службы будут уходить с места работы и "отсиживаться" в хранилищах или где-то в лесу, Кудрицкий заверил, что "такой экзотической версии еще не слышал".

"Если это энергетик, то он или она должны знать, что диспетчеры в лес не уходят. Диспетчеры всегда остаются в диспетчерском пункте и управляют энергосистемой. Делают это из защищенных локаций, о которых мы не будем вообще говорить (по соображениям безопасности - ред.). Так было всю прошлую зиму, так будет и следующей зимой", - отметил глава "Укрэнерго".

По его словам, есть резервные помещения, которые служат местом работы во время атак.

"Это стандартная абсолютно история, которая существовала за много лет до начала войны. Поэтому я и говорю, что если человек энергетик, он в принципе должен иметь представление о том, как работают диспетчеры", - добавил Кудрицкий.

Относительно персонала подстанции он рассказал, что у компании есть свои протоколы безопасности для электромонтеров.

"Они не являются диспетчерами, они являются работниками соответствующих эксплуатационных служб. У них есть свои протоколы безопасности, и мы сейчас принимаем дополнительные меры для усиления их физической защиты во время воздушных тревог и во время возможных атак на наши объекты", - сказал глава компании.

Кудрицкий объяснил, что техника в диспетчерской никогда и ни при каких обстоятельствах не будет без контроля.

"Она никогда и не была без контроля, ни секунды, последние, наверное, лет 50. Я хочу успокоить ваших читателей и зрителей: диспетчерам нет никакого смысла идти в лес из диспетчерских пунктов. Все больше, эти пункты расположены довольно далеко от леса. Поэтому не переживайте", - отметил глава "Укрэнерго".

Атаки РФ и отключение света зимой

Напомним, Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов. "Зима будет сложной, но мы должны выстоять", - сказал он.

По словам директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, если российские террористы не будут прибегать к обстрелам энергообъектов страны, энергетическая система пройдет зиму в нормальном режиме.

В противном случае наша ПВО будет пытаться сбивать враждебные цели по максимуму, чтобы уберечь восстановленную за последние полгода инфраструктуру.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию. По его словам, энергетики рассматривают все варианты, в том числе и самый плохой сценарий - повторение массированных атак ракетами, дронами именно против энергосистемы.

При этом он отметил, что отключение электроснабжения - это не факт, а риск, к которому все в Украине должны быть готовы, если Россия снова прибегнет к энергетическому террору.