В лесу Сумской области нашли ракету Х-59. Полиция показала видео ее уничтожения

Отмечается, что ракету обнаружил полицейский офицер общины Иван Коваленко. На место событий прибыли сотрудники отдела взрывотехнической службы.

Фото: Ракета (su.npu.gov.ua)

В полиции уточнили, что речь шла об авиационной ракете Х-59 "Овод". Во время падения она не взорвалась, но получила повреждения корпуса и потеряла двигатель.

"Эта ракета класса "воздух - земля", около семи метров длиной, весит 930 килограммов и имеет мощную боевую часть весом более 280 килограммов. При попадании в цель - вызывает серьезные разрушения и гибель людей", - написали в полиции.

Мобильная группа полицейских саперов осмотрела ракету и ее части и дистанционным путем отделила боевую часть от корпуса. Затем саперы осуществили ее уничтожение с помощью накладного заряда взрывчатки неподалеку от места обнаружения.

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