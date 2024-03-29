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В лесу Сумской области нашли ракету Х-59. Полиция показала видео ее уничтожения

Фото: В лесу Сумской области нашли ракету Х-59 (su.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В лесу Сумской области нашли почти целую российскую ракету Х-59. Взрывотехники вывезли и уничтожили ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Сумской области.

Отмечается, что ракету обнаружил полицейский офицер общины Иван Коваленко. На место событий прибыли сотрудники отдела взрывотехнической службы.

Фото: Ракета (su.npu.gov.ua)

В полиции уточнили, что речь шла об авиационной ракете Х-59 "Овод". Во время падения она не взорвалась, но получила повреждения корпуса и потеряла двигатель. 

"Эта ракета класса "воздух - земля", около семи метров длиной, весит 930 килограммов и имеет мощную боевую часть весом более 280 килограммов. При попадании в цель - вызывает серьезные разрушения и гибель людей", - написали в полиции.

Мобильная группа полицейских саперов осмотрела ракету и ее части и дистанционным путем отделила боевую часть от корпуса. Затем саперы осуществили ее уничтожение с помощью накладного заряда взрывчатки неподалеку от места обнаружения.

РФ ночью пыталась попасть по двум ГЭС в Украине

Россияне в ночь на 29 марта выпустили по Украине 60 дронов-камикадзе и 39 ракет разных типов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 56 беспилотников и 29 ракет.

Главный удар врага был нацелен на объекты энергетики. Известно, что россияне атаковали три ТЭС в Украине, в результате атаки серьезно повреждено оборудование.

Также были атакованы объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Черкасской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Позже президент Владимир Зеленский сказал, что целями атаки России этой ночью были Каневская и Днестровская ГЭС.

Детальнее о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

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