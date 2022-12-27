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Оккупант жалуется, что за ранения и контузии перестали платить компенсации, - ГУР

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Вторник 27 декабря 2022 18:57
Оккупант жалуется, что за ранения и контузии перестали платить компенсации, - ГУР Фото: оккупант жалуется, что за ранения и контузии перестали платить компенсации (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российский военный пожаловался товарищу, что командование перестало выплачивать обещанные выплаты за ранения и контузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главного управления разведки МО Украины.

"Увольняют только тех, кому за 50 лет. За контузии, за ранения вообще перестали платить. Контузии и осколочные – за них тоже ребят кидают. Кто фосфором отравился, тоже не платят. Короче, хорошего нет от слова совсем. Единственное, вот там в части, пацаны говорят, новая техника заходит, так что скоро поедем на передок к вам", - говорится в радиоперехвате.

Ранее в перехвате ГУР говорилось, что российские солдаты с седьмой роты сдали свое оружие офицерам и пошли пешком из Украины в РФ.

Также сообщалось, что военнослужащий России в радиоперехвате рассказал жене о неудачной попытке перелома руки топором, чтобы избежать ранения, или гибели в Украине.

Кроме того, ранее стало известно, что россияне жалуются на фейковые пропагандистские новости о войне против Украины.

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Главное управление разведки Войска РФ
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