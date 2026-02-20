Осталась последняя попытка? В ЕС не смогли согласовать юбилейные санкции против РФ

Что известно о 20-м пакете санкций против РФ

Напомним, 6 февраля Еврокомиссия представила проект 20-го пакета санкций против РФ, который планируется утвердить до 24 февраля - четвертой годовщины полномасштабного вторжения.

Его главный удар направлен на энергетику и финансовую систему: предлагается ввести тотальный запрет на морские услуги для российской нефти и расширить санкционный список "теневого флота" до 640 судов.

Кроме того, ЕС намерен усложнить для Москвы закупку новых танкеров для обхода ограничений, а также ввести запрет на техническое обслуживание и предоставление ряда услуг танкерам со сжиженным газом и ледоколам.

Однако на этой неделе предложения Еврокомиссии о санкциях против иностранных портов и банков, которые помогают России нелегально продавать нефть, столкнулись с сопротивлением внутри блока.

По данным СМИ, несколько европейских столиц выразили обеспокоенность предложениями наложить ограничения на стратегические порты в Грузии и Индонезии в рамках 20-го пакета санкций против РФ.

Кроме того, по данным источников, Италия и Испания выступают против санкций в отношении банка на Кубе. Это единственное финансовое учреждение на острове, которое работает с иностранными валютами и обслуживает дипломатов и граждан ЕС.