Курс долара Економіка Авто Tech

Лишилась остання спроба? У ЄС не спромоглись погодити ювілейні санкції проти РФ

Фото: у ЄС не спромоглись погодити ювілейні санкції проти РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Представники країн-членів Євросоюзу сьогодні, 20 лютого, не змогли погодити 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації.

За даними джерел Reuters, посли країн Євросоюзу не змогли домовитися про нові санкції проти Росії.

При цьому зазначається, що вони можуть знову зібратися на вихідних, щоб знову обговорити запропоновані санкції перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС.

Планувалось, що на зустрічі глав МЗС, яка пройде вже цього понеділка, 23 лютого, погоджений пакет санкцій повинні вже затвердити.

 

Що відомо про 20-й пакет санкцій проти РФ

Нагадаємо, 6 лютого Єврокомісія презентувала проект 20-го пакета санкцій проти РФ, який планується затвердити до 24 лютого – четвертої річниці повномасштабного вторгнення.

Його головний удар спрямований на енергетику і фінансову систему: пропонується ввести тотальну заборону на морські послуги для російської нафти й розширити санкційний список "тіньового флоту" до 640 суден.

Крім того, ЄС має намір ускладнити для Москви закупівлю нових танкерів для обходу обмежень, а також запровадити заборону на технічне обслуговування і надання низки послуг танкерам зі скрапленим газом та криголамам.

Проте цього тижня пропозиції Єврокомісії про санкції проти іноземних портів і банків, які допомагають Росії нелегально продавати нафту, зіткнулися зі спротивом усередині блоку.

За даними ЗМІ, кілька європейських столиць висловили занепокоєння пропозиціями накласти обмеження на стратегічні порти в Грузії та Індонезії в рамках 20-го пакета санкцій проти РФ.

Крім того, за даними джерел, Італія та Іспанія виступають проти санкцій щодо банку на Кубі. Це єдина фінансова установа на острові, яка працює з іноземними валютами та обслуговує дипломатів і громадян ЄС.

Санкції проти РосіїРосійська ФедераціяВторгнення Росії до УкраїниЄвросоюзЄврокомісія