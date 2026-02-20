Лишилась остання спроба? У ЄС не спромоглись погодити ювілейні санкції проти РФ

Що відомо про 20-й пакет санкцій проти РФ

Нагадаємо, 6 лютого Єврокомісія презентувала проект 20-го пакета санкцій проти РФ, який планується затвердити до 24 лютого – четвертої річниці повномасштабного вторгнення.

Його головний удар спрямований на енергетику і фінансову систему: пропонується ввести тотальну заборону на морські послуги для російської нафти й розширити санкційний список "тіньового флоту" до 640 суден.

Крім того, ЄС має намір ускладнити для Москви закупівлю нових танкерів для обходу обмежень, а також запровадити заборону на технічне обслуговування і надання низки послуг танкерам зі скрапленим газом та криголамам.

Проте цього тижня пропозиції Єврокомісії про санкції проти іноземних портів і банків, які допомагають Росії нелегально продавати нафту, зіткнулися зі спротивом усередині блоку.

За даними ЗМІ, кілька європейських столиць висловили занепокоєння пропозиціями накласти обмеження на стратегічні порти в Грузії та Індонезії в рамках 20-го пакета санкцій проти РФ.

Крім того, за даними джерел, Італія та Іспанія виступають проти санкцій щодо банку на Кубі. Це єдина фінансова установа на острові, яка працює з іноземними валютами та обслуговує дипломатів і громадян ЄС.