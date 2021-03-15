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Великі штрафи, арешт та конфіскація: що тепер загрожує за п'яне водіння

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 березня 2021 12:00
Великі штрафи, арешт та конфіскація: що тепер загрожує за п'яне водіння Фото: українців будуть по-новому карати за п'яне водіння (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: РБК-Україна

Цього тижня в Україні набуде чинності новий закон, який посилює покарання за п'яне водіння. Зокрема, передбачено великі штрафи, адміністративні арешти та конфіскація автомобіля.

Про це на брифінгу розповів заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, якщо за перше порушення передбачався штраф 10 200 гривень та позбавлення прав на 1 рік, то тепер штраф підвищується до 17 000 гривень.

За друге порушення протягом року штраф збільшується з 20 400 до 34 000 гривень. В силі залишається позбавлення водійських прав на три роки. Додається - оплатне вилучення авто і адміністративний арешт на 10 діб.

"Адміністративний арешт - це нова санкція. І суд при прийнятті рішення з урахуванням особи порушника, з урахуванням його майнового стану та інших обставин, може визначити покарання саме у вигляді адміністративного арешту. Тому що у багатьох випадках навіть штраф у 34 000 гривень може бути недостатньо дієвим для певних категорій осіб", - зазначив Білошицький.

Що стосується оплачуваного вилучення, то за цією процедурою за рішенням суду автомобіль вилучається, продається на аукціоні, а кошти повертаються власнику.

Якщо протягом року водій в третій раз попадається на п'яному водінні, то йому загрожує штраф 51 000 гривень, позбавлення прав на 10 років і адміністративний арешт на 15 діб. Крім того, передбачена конфіскація авто.

А за вживання алкоголю або особливих лікарських засобів після порушення і до медичного огляду штраф підняли з 20 400 гривень до 34 000 гривень.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський схвалив посилення відповідальності за п'яне водіння. РБК-Україна розбиралося з основними моментами нового закону.

Раніше також дозволили перевозити дітей в авто на передньому сидінні при певній умові.

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