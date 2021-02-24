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Кабмін змінив правила перевезення дітей в авто: список нововведень

Новость на русском → Україна, Середа 24 лютого 2021 14:19
Кабмін змінив правила перевезення дітей в авто: список нововведень Фото: дитина в авто (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів змінив правила дорожнього руху щодо перевезення дітей у автомобілях, запровадивши обов'язкову наявність утримуючих систем, якщо зріст дитини не перевищує 1,45 метра.

Про це народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у своєму Telegram.

"Тепер у легкових авто треба обов’язково мати спеціальні утримуючи системи, якщо планується перевозити дитину, зріст якої менш як 145 см", - йдеться в повідомленні.

Також нардеп оприлюднив порівняльну таблицю з переліком нововведень.

Кабмін змінив правила перевезення дітей в авто: список нововведеньКабмін змінив правила перевезення дітей в авто: список нововведеньКабмін змінив правила перевезення дітей в авто: список нововведень

Нагадаємо, 16 лютого 2021 року в Україні посилили відповідальність за п'яне водіння. Законопроект №2695 передбачає збільшення штрафів і термінів ув'язнення.

Якщо водій знаходився в стані алкогольного сп'яніння, йому буде загрожувати штраф в розмірі 17 тисяч грн (до цього штраф становив 10,2 тисячі) з позбавленням водійських прав на рік.

За повторне порушення протягом року буде загрожувати штраф у розмірі 34 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки з оплатним вилученням авто чи без такого.

Або ж це будуть карати адміністративним арештом на строк десять діб з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки з оплатним вилученням авто чи без такого.

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