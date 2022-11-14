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Россия вывезла из Беларуси еще 20 ракет для ЗРК, - "Гаюн"

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Буларусь, Понедельник 14 ноября 2022 10:01
Россия вывезла из Беларуси еще 20 ракет для ЗРК, - "Гаюн" Иллюстративное фото: Россия вывезла из Беларуси еще 20 ракет для ЗРК (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская Федерация вывезла из Беларуси еще 20 ракет для зенитных ракетных комплексов, чтобы использовать в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Мониторинговая группа зафиксировала, что 13 ноября в Беларусь прилетел очередной Ил-76 ВКС РФ. Борт с регистрационным номером RF-76605 приземлился на аэродром "Мачулищи".

Отмечается, что после прибытия самолет пробыл на аэродроме 2 часа 10 минут. После этого он улетел на аэродром "Миллерово" (Ростовская область, РФ).

Ранее сообщалось, что за последние дни в "Мачулищи" из России прилетало 8 Ил-76, которые, вероятнее всего, вывозят ракеты для ЗРК С-300/400 из Беларуси.

Так, вчера в направлении аэродрома "Мачулищи" заметили 5 тралов, которые везли по 4 ракетных контейнера для ЗРК С-300/400 - 20 ракет.

"Гаюн" отмечает, что ракеты вывозят для дальнейшего снабжения группировок РФ на Луганском и Донецком направлении.

Напомним, 11 ноября в Беларуси приземлились четыре военно-транспортных самолета РФ.

Кроме того, российский самолет МиГ-31К провел тренировочные полеты с ракетой "Кинжал" в Беларуси.

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