Не только зерно. Словакия расширила список продуктов, запрещенных к импорту из Украины

Помимо зерна, Словакия не будем импортировать кукурузу, вино, сахар, фрукты и овощи. Запрет вступил в силу до дальнейшего уведомления.

Отмечается, что список еще может быть изменен. В него пока не входят продукты животного происхождения, которые еще не были запрещены Министерством сельского хозяйства Словакии.

"Польша согласилась на строгие запреты, и мы должны были отреагировать, чтобы защитить словацкий рынок", - заявил министр сельского хозяйства Самуэль Влчан.

Он добавил, что в отличие от Польши, Словакия будет только транзитной страной в знак солидарности.

Напомним, Польша запретила импорт агропродовольствия из Украины. После чего Венгрия также ввела аналогичные ограничения.

К тому же Словакия приостанавливает импорт зерна из Украины, а Болгария думает о введении запрета.

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