Не лише зерно. Словаччина розширила перелік продуктів, заборонених до імпорту з України

Крім зерна, Словаччина не імпортуватиме кукурудзу, вино, цукор, фрукти та овочі. Заборона набула чинності до подальшого повідомлення.

Зазначається, що список ще може бути змінений. До нього поки що не входять продукти тваринного походження, які ще не були заборонені Міністерством сільського господарства Словаччини.

"Польща погодилася на суворі заборони, і ми повинні були відреагувати, щоб захистити словацький ринок", - заявив міністр сільського господарства Самуель Влчан.

Він додав, що на відміну від Польщі, Словаччина буде тільки транзитною країною на знак солідарності.

Нагадаємо, Польща заборонила імпорт агропродовольства з України. Після цього Угорщина також запровадила аналогічні обмеження.

До того ж Словаччина припиняє імпорт зерна з України, а Болгарія думає про введення заборони.

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