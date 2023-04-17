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Не лише зерно. Словаччина розширила перелік продуктів, заборонених до імпорту з України

Фото5 Словаччина розширила список продуктів, заборонених до імпорту з України (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Словаччини розширив список заборонених до імпорту продуктів з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.

Крім зерна, Словаччина не імпортуватиме кукурудзу, вино, цукор, фрукти та овочі. Заборона набула чинності до подальшого повідомлення.

Зазначається, що список ще може бути змінений. До нього поки що не входять продукти тваринного походження, які ще не були заборонені Міністерством сільського господарства Словаччини.

"Польща погодилася на суворі заборони, і ми повинні були відреагувати, щоб захистити словацький ринок", - заявив міністр сільського господарства Самуель Влчан.

Він додав, що на відміну від Польщі, Словаччина буде тільки транзитною країною на знак солідарності.

Нагадаємо, Польща заборонила імпорт агропродовольства з України. Після цього Угорщина також запровадила аналогічні обмеження.

До того ж Словаччина припиняє імпорт зерна з України, а Болгарія думає про введення заборони.

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