Не только летом: Монро, Денисенко и Зорий показали, как стильно носить белые брюки осенью

Стильный "лук" от Монро

Блогерша и психолог сделала ставку на костюм с массивным пиджаком и белыми широкими брюками. Такой oversize добавляет элегантности и расслабленной свободы одновременно. Стильный акцент - Crocs с яркими принтами, которые будто сломали "серьезность" образа и показали, как легко можно добавить индивидуальности.

Этот вариант прекрасно подойдет для тех, кто любит микс классики и иронии. Такой образ подойдет как для встречи с коллегами, так и прогулок по городу.

Монро показала, с чем носить белые брюки осенью (скриншот)

Трендовый образ от Денисенко

Актриса выбрала романтический белый тотал-лук: облегающие брюки-деним и гипюровый топ с длинным рукавом. Контраст нежности и смелости она сбалансировала кроссовками и бейсболкой, создав современный повседневный образ.

Такая стилизация подойдет всем, кто ценит комфорт. Это образ для прогулок, путешествий или свиданий, когда хочется выглядеть женственно, но не слишком официально.

Денисенко поразила белоснежным "луком" (скриншот)

Наряд от Зорий

Телеведущая сделала ставку на сочетание белых широких брюк с завышенной талией и короткой цветочной блузы. Легкая игривость образа уравновешивается классическими белыми кроссовками и солнцезащитными очками.

Это универсальный вариант, который подойдет практически любому. Особенно хорошо он работает в межсезонье для создания свежего и одновременно практичного образа.

Зорий показала, с чем стилизовать белые брюки (скриншот)

Как носить белые брюки осенью

Осенью важно выбирать более плотные материалы: деним, костюмные ткани или эко-кожу. Хорошо смотрятся сочетания с теплыми оттенками - бежевым, шоколадным, бордовым, оливковым. Белые брюки можно комбинировать с oversize-свитерами, кардиганами, пальто или тренчами. Для офиса подойдут жакеты и классические ботинки, а для повседневных выходов - кроссовки или массивные лоферы.

Также стоит знать, с чем не стоит носить белые брюки осенью. С наступлением прохлады гардероб стоит строить так, чтобы избегать чрезмерно "летних" акцентов. Тонкие сандалии или сланцы будут выглядеть неуместно.

Также лучше избегать неоновых оттенков, они "съедают" благородство белого и создают ощущение хаотичности. Кроме этого, полностью белый total-look без теплых или нейтральных акцентов может выглядеть холодно и "стерильно" в осеннем контексте. Поэтому цветные или фактурные детали - обязательный баланс.