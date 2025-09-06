ua en ru
Как выглядят самые модные джинсы на осень 2025: пример от Рамины

Суббота 06 сентября 2025 07:15
Как выглядят самые модные джинсы на осень 2025: пример от Рамины Рамина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Украинская блогерша и интервьюер Рамина Эсхакзай показала, какие джинсы будут в моде этой осенью. Такой "лук" легко повторить и адаптировать под любой гардероб - он одновременно стильный, удобный и универсальный.

Подробнее о том, как носить трендовые брюки из денима, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Рамины.

Какой "лук" выбрала Рамина

Образ Рамины - это сочетание повседневного и уличного стилей. Она создала простой, но очень стильный аутфит.

Джинсы

Ведущая выбрала светлые джинсы оверсайз, являющиеся главным акцентом. Они имеют необычный крой: опущенный пояс поверх обычного, что придает образу эффектности и визуально удлиняет силуэт.

Как выглядят самые модные джинсы на осень 2025: пример от РаминыРамина (фото: instagram.com/raminalalala)

Топ

Для верха она выбрала трикотажный топ нейтрального бежевого цвета. Его крой с открытыми плечами придает образу нежности и женственности, контрастируя с грубым стилем джинсов.

Обувь

Белые кроссовки - идеальный выбор для такого повседневного образа. Они делают его более удобным и непринужденным.

Как выглядят самые модные джинсы на осень 2025: пример от РаминыРамина показала модный лук (фото: instagram.com/raminalalala)

Почему широкие джинсы - главный деним-тренд 2025

Возвращение моды 1990-х и 2000-х

Мода циклична, и в 2025 году тренды нулевых и девяностых окончательно закрепились на подиумах и в стритстайле.

Именно широкие джинсы - символ той эпохи: заниженная или средняя талия, свободный крой, удлиненный силуэт - это создает чувство свободы, которое сегодня так ценится.

Комфорт превыше всего

После многих лет популярности скинни и обтягивающих фасонов модницы все больше стремятся к удобству. Широкие джинсы не сковывают движения, выглядят непринужденно и одновременно модно.

Они хорошо смотрятся в повседневных луках, идеальны для офиса или прогулок по городу.

Универсальность в стилизации

Широкие джинсы - это чистое полотно для стилиста: их можно сочетать с объемными жакетами, кроп-топами, классическими рубашками, кожаными куртками или свитерами оверсайз.

В зависимости от обуви (кеды, лоферы, каблуки или даже сапоги) образ кардинально меняется.

Баланс в силуэте

Тренды 2025 диктуют моду на оверсайз и игру с объемами. Широкие джинсы уравновешивают фигуру, особенно в сочетании с приталенным или более коротким верхом.

Это один из ключевых принципов современного стиля - создание гармоничного, но не идеализированного силуэта.

Влияние поколения Z и соцсетей

TikTok, Instagram и Pinterest массово популяризировали моду на baggy jeans, dad jeans, low rise и другие вариации широкого денима.

Молодежь выбирает их как проявление стиля, свободы и протеста против стандартизированной красоты.

Как выглядят самые модные джинсы на осень 2025: пример от РаминыРамина задает тренды (фото: instagram.com/raminalalala)

