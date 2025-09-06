Как выглядят самые модные джинсы на осень 2025: пример от Рамины
Украинская блогерша и интервьюер Рамина Эсхакзай показала, какие джинсы будут в моде этой осенью. Такой "лук" легко повторить и адаптировать под любой гардероб - он одновременно стильный, удобный и универсальный.
Подробнее о том, как носить трендовые брюки из денима, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Рамины.
Какой "лук" выбрала Рамина
Образ Рамины - это сочетание повседневного и уличного стилей. Она создала простой, но очень стильный аутфит.
Джинсы
Ведущая выбрала светлые джинсы оверсайз, являющиеся главным акцентом. Они имеют необычный крой: опущенный пояс поверх обычного, что придает образу эффектности и визуально удлиняет силуэт.
Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)
Топ
Для верха она выбрала трикотажный топ нейтрального бежевого цвета. Его крой с открытыми плечами придает образу нежности и женственности, контрастируя с грубым стилем джинсов.
Обувь
Белые кроссовки - идеальный выбор для такого повседневного образа. Они делают его более удобным и непринужденным.
Рамина показала модный лук (фото: instagram.com/raminalalala)
Почему широкие джинсы - главный деним-тренд 2025
Возвращение моды 1990-х и 2000-х
Мода циклична, и в 2025 году тренды нулевых и девяностых окончательно закрепились на подиумах и в стритстайле.
Именно широкие джинсы - символ той эпохи: заниженная или средняя талия, свободный крой, удлиненный силуэт - это создает чувство свободы, которое сегодня так ценится.
Комфорт превыше всего
После многих лет популярности скинни и обтягивающих фасонов модницы все больше стремятся к удобству. Широкие джинсы не сковывают движения, выглядят непринужденно и одновременно модно.
Они хорошо смотрятся в повседневных луках, идеальны для офиса или прогулок по городу.
Универсальность в стилизации
Широкие джинсы - это чистое полотно для стилиста: их можно сочетать с объемными жакетами, кроп-топами, классическими рубашками, кожаными куртками или свитерами оверсайз.
В зависимости от обуви (кеды, лоферы, каблуки или даже сапоги) образ кардинально меняется.
Баланс в силуэте
Тренды 2025 диктуют моду на оверсайз и игру с объемами. Широкие джинсы уравновешивают фигуру, особенно в сочетании с приталенным или более коротким верхом.
Это один из ключевых принципов современного стиля - создание гармоничного, но не идеализированного силуэта.
Влияние поколения Z и соцсетей
TikTok, Instagram и Pinterest массово популяризировали моду на baggy jeans, dad jeans, low rise и другие вариации широкого денима.
Молодежь выбирает их как проявление стиля, свободы и протеста против стандартизированной красоты.
Рамина задает тренды (фото: instagram.com/raminalalala)
