Только Украина определяет количество наступлений. В Польше ответили Павелу на "одну попытку" для ВСУ
Украина самостоятельно определяет количество контрнаступлений, которые необходимо совершить для освобождения территории страны от российских захватчиков.
Об этом заявил начальник Генштаба ВС Польши Раймунд Анджейчак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
Отметим, что в марте президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка провести большое контрнаступление, ведь потом будет крайне трудно сохранить значительный уровень помощи.
Анджейчак заявил, что вопрос о количестве наступлений можно адресовать только Украине.
"Это вопрос к генералу Залужному или президенту Зеленскому, сколько контрнаступлений они планируют", - сказал он.
Начальник Генштаба ВС Польши также отметил, что это вопрос для НАТО, ЕС и всей западной цивилизации - достаточно ли они отправили помощи, чтобы украинцы могли не только продолжать воевать, но и побеждать. Ведь, по его словам, цель - не борьба, а победа.
Он также добавил, что Польша отправляет Украине большое количество техники, боеприпасов и боевых средств, и хочет быть примером для других стран.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украине нужно немного больше времени для начала наступления, поскольку военные все еще нуждаются в обещанной помощи от союзников.
Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нельзя думать о предстоящем контрнаступлении как о последнем.
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