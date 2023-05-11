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Только Украина определяет количество наступлений. В Польше ответили Павелу на "одну попытку" для ВСУ

Новина українською →
Четверг 11 мая 2023 11:36
Только Украина определяет количество наступлений. В Польше ответили Павелу на "одну попытку" для ВСУ Фото: Раймунд Анджейчак (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина самостоятельно определяет количество контрнаступлений, которые необходимо совершить для освобождения территории страны от российских захватчиков.

Об этом заявил начальник Генштаба ВС Польши Раймунд Анджейчак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Отметим, что в марте президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка провести большое контрнаступление, ведь потом будет крайне трудно сохранить значительный уровень помощи.

Анджейчак заявил, что вопрос о количестве наступлений можно адресовать только Украине.

"Это вопрос к генералу Залужному или президенту Зеленскому, сколько контрнаступлений они планируют", - сказал он.

Начальник Генштаба ВС Польши также отметил, что это вопрос для НАТО, ЕС и всей западной цивилизации - достаточно ли они отправили помощи, чтобы украинцы могли не только продолжать воевать, но и побеждать. Ведь, по его словам, цель - не борьба, а победа.

Он также добавил, что Польша отправляет Украине большое количество техники, боеприпасов и боевых средств, и хочет быть примером для других стран.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украине нужно немного больше времени для начала наступления, поскольку военные все еще нуждаются в обещанной помощи от союзников.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нельзя думать о предстоящем контрнаступлении как о последнем.

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