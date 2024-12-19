Каллас призвала прекратить подталкивать Зеленского к мирным переговорам

Западные лидеры должны прекратить подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией. Вместо этого необходимо обеспечить реальность своих обещаний по гарантиям безопасности Киеву.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью Financial Times .

Этот призыв прозвучал в преддверии сегодняшнего саммита лидеров ЕС, на котором будущая поддержка Киева будет главным пунктом повестки дня.

Каласс отметила, что нет смысла давить на Зеленского для обсуждения мира, когда Владимир Путин не демонстрирует желания прекратить войну.

"Мы не можем говорить о миротворцах, когда нет мира. И почему нет покоя? Потому что Россия не хочет мира", - сказала она.

Как отмечает Financial Times, избранный президент США Дональд Трамп ранее заявлял о намерении прекратить военную помощь Украине и побудить Киев к переговорам о прекращении огня, что заставляет страны ЕС пересматривать стратегии поддержки Украины в случае такого сценария.

"Поддерживать Украину сейчас гораздо дешевле, чем потом терпеть войну. Россия не изменила своих целей. Я имею в виду, что мы должны быть очень честными с собой в этом отношении. Что мы на самом деле делаем сейчас?" - сказала Каллас.

Накануне саммита генсек НАТО Марк Рютте провел встречу с Зеленским и рядом европейских лидеров, в частности премьером Италии Джорджией Мелони и канцлером Германии Олафом Шольцем. Основной темой обсуждения была будущая поддержка Украины.