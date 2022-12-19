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Не только участие в войне. В ГУР назвали возможные темы переговоров Путина и Лукашенко

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Киев, Понедельник 19 декабря 2022 19:58
Не только участие в войне. В ГУР назвали возможные темы переговоров Путина и Лукашенко Фото: в ГУР назвали возможные темы переговоров Путина и Лукашенко (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия на переговорах в Минске пытается получить от белорусского ОПК максимум возможностей для существенно ослабленной российской армии.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Помимо стремления втянуть Беларусь в полномасштабную наземную операцию, у России есть попытки выжать из белорусского ОПК максимум возможностей для российской армии. Россия действительно много теряет и не может самостоятельно восполнять потери в технике и боекомплекте. ОПК также является предметом переговоров двух президентов", - отметил Юсов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Путин прилетит в Минск 19 декабря для встречи с Лукашенко.

Аналитики ISW считают, что Путин собирается давить на президента Беларуси, чтобы создать условия для нового наступления на Украину.

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что, вероятно, на встрече в Минске диктатор будет давить на Лукашенко, чтобы развернуть наземную операцию против Украины.

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