ua ru
Пн, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не лише участь у війні. У ГУР назвали можливі теми переговорів Путіна та Лукашенка

Новость на русском →
Київ, Понеділок 19 грудня 2022 19:58
Не лише участь у війні. У ГУР назвали можливі теми переговорів Путіна та Лукашенка Фото: у ГУР назвали можливі теми переговорів Путіна та Лукашенка (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія на переговорах у Мінську намагається отримати від білоруського ОПК максимум можливостей для суттєво ослабленої російської армії.

Про це заявив представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Окрім прагнення втягнути Білорусь у повномасштабну наземну операцію, Росія має спроби вичавити з білоруського ОПК максимум можливостей для російської армії. Росія справді багато втрачає і не може самостійно заповнювати втрати в техніці та боєкомплекті. ОПК також є предметом переговорів двох президентів", - відзначив. Юсов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Путін прилетить до Мінська 19 грудня для зустрічі з Лукашенком.

Аналітики ISW вважають, що Путін збирається тиснути на президента Білорусі, щоб створити умови для нового наступу на Україну.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявляв, що, ймовірно, на зустрічі в Мінську диктатор тиснутиме на Лукашенка, щоб розгорнути наземну операцію проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Володимир Путін Вторгнення Росії до України
NEWS
Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах