"Боевая" аптечка гражданских: какие медицинские средства всегда нужно иметь при себе

РФ регулярно наносит ракетные удары по гражданским объектам нашей страны. Только после атаки 8 июля 44 человека погибли и 196 получили ранения. Украинцы должны быть готовы к чрезвычайной ситуации в любой момент. И для того, чтобы минимизировать количество жертв - нужно уметь оказывать медицинскую помощь и всегда иметь под руками необходимые средства для этого.

РБК-Украина расспросила инструктора по тактической медицине Ольгу-Анну Багинскую с позывным "Вольха" о том, какие медицинские средства гражданским всегда нужно носить при себе.

Что нужно иметь всем гражданским в качестве EDC аптечки

Украинцам во время войны стоит иметь EDC аптечки - это комплект средств первой помощи, предназначенный для быстрой и эффективной остановки кровотечения в чрезвычайных ситуациях.

В EDC аптечке должны быть:

турникет

гемостатический бинт

израильский бандаж

атравматические ножницы

3-5 пар нитриловых перчаток своего размера

маска-клапан для сердечно-легочной реанимации

перманентный маркер

"Это минимальный набор средств для себя - хотя бы один такой комплект в расчете на одного человека. Он должен быть всегда рядом на дистанции вытянутой руки", - советует эксперт.

В продаже доступны готовые EDC аптечки, стоимость которых зависит от производителя. Цены на них колеблются от 1,5 до 4 тыс. грн.

Какие турникеты покупать

"Вольха" отмечает, что гражданские должны иметь при себе турникеты. Лично она всегда имеет минимум 3 штуки для себя и еще 1-2 для того, кто не позаботился о собственной безопасности и не располагает средствами для остановки кровотечения.

"Покупка гражданскими турникетов не приведет к дефициту на фронте. Но очень важно выбрать качественное изделие. Рынок переполнен китайскими подделками, и турникетами низкого качества от разных, в том числе и украинских производителей", - говорит "Вольха".

Перед тем, как покупать турникет следует ознакомиться со списком рекомендованных комитетом ТССС (Tactical Combat Casualty Care - это подразделение Министерства обороны США, которое занимается формированием протоколов оказания первой помощи). Взять что-то из их списка или же украинский турникет SICH, который проверен временем и украинской войной и точно работает.

Добавим, что отечественные турникеты SICH стоят 710 грн, сертифицированные турникеты зарубежного производства - от 1,2 тыс. грн.

Как не запаниковать при критической ситуации

"Единственный вариант - не запаниковать и сделать все правильно - регулярно проходить курсы по остановке кровотечений "Stop the bleed". Только постоянные тренировки и отработки навыков по остановке кровотечений помогут не растеряться и сделать все правильно. Не навредив себе и пострадавшему", - объясняет инструктор.

"Вольха" добавляет, что в стрессовой ситуации с уровня своих ожиданий мы опускаемся на уровень своих навыков, и если они не отточены до автоматизма - человек не сможет качественно оказать первую медицинскую помощь. Может еще и себя подвергнуть опасности и добавить работы спасателям.

"Нет никакой волшебной пилюли, только постоянное обучение и обновление своих знаний и навыков. К сожалению, у нас в стране до сих пор недостаточно людей, умеющих останавливать кровотечения и шансов, что рядом будут военнослужащие или другие обученные спасатели с рюкзаком турникетов за спиной не так много. Единственные люди, на которых может надеяться пострадавший - это те люди, которые находятся рядом", - говорит инструктор.

Она советует всем гражданским пройти курс остановки кровотечений - STB и базовой поддержки жизни - BLS, а также регулярно обновлять свои знания и тренироваться. Это поможет спасти жизнь не только себе, но и кому-нибудь другому.

Где в Киеве можно пройти курс медицинской помощи

В столице несколько организаций учат гражданских, как оказывать медицинскую помощь. Есть платные курсы, есть бесплатные.

В учебно-тренировочном центре тактической медицины "Колесо" проводят интенсивы по медицинской помощи для военных и гражданских по ТССС. Контакты для записи по ссылке Курс - бесплатный.

От КГГА проводят курсы по подготовке гражданского населения к национальному сопротивлению. В их числе и курс тактической медицины. Для регистрации необходимо заполнить форму. Курс - бесплатный.

Также Благотворительный фонд "Солом'янські котики" проводят курсы по тактической медицине. Контакты для записи по ссылке Для прохождения курса следует внести благотворительный взнос.

Медицинский батальон "Госпитальеры" предлагает сразу несколько курсов по медицинской подготовке. Более подробную информацию можно найти по ссылке. Стоимость зависит от выбранного курса.