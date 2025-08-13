ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эти 4 знака Зодиака скоро притянут удачу, деньги и счастье: кому улыбнется фортуна

Среда 13 августа 2025 21:10
UA EN RU
Эти 4 знака Зодиака скоро притянут удачу, деньги и счастье: кому улыбнется фортуна Знаки Зодиака, которые притянут большой успех и достаток 14 августа (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В этот четверг несколько знаков Зодиака почувствуют прилив положительной энергии. В этот день Луна переходит в знак Тельца, принося волну спокойствия, гармонии и внутренней уверенности.

РБК-Украина рассказывает, кому день принесет удачу и достаток и в каких сферах.

Овен

Прилив удачи и новых возможностей уже близко и вы это почувствуете. Если раньше вы сдерживали себя, отказываясь от радостей жизни, сейчас идеальное время для развлечений.

Луна в Тельце принесет поддержку и уверенность в собственных решениях. Это удачный день, чтобы начать новые дела. Также возможны приятные новости.

Телец

Удача на вашей стороне. Определите, какой вы хотите видеть свою жизнь. Это принесет особые результаты.

Ключом к гармонии и богатству станут взвешенные шаги в сферах, которые приносят вам удовольствие.

Скорпион

В этот день стоит сосредоточить внимание на отношениях. Появится возможность улучшить связь с партнером как физическую, так и духовную.

Новая любовь или обновление старых отношений принесет ощущение настоящей удачи и эмоционального богатства.

Дева

Луна в Тельце открывает вашу сферу веры и новых возможностей, даря ощущение поддержки Вселенной.

Настоящее богатство - не только о деньгах, и в этот день вы это поймете. Появляются возможности реализовать свои желания.

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: Your Tango, Astrology.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогія Гороскоп Знаки Зодиака
Новости
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия