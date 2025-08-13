Эти 4 знака Зодиака скоро притянут удачу, деньги и счастье: кому улыбнется фортуна

В этот четверг несколько знаков Зодиака почувствуют прилив положительной энергии. В этот день Луна переходит в знак Тельца, принося волну спокойствия, гармонии и внутренней уверенности.

РБК-Украина рассказывает, кому день принесет удачу и достаток и в каких сферах.

Овен

Прилив удачи и новых возможностей уже близко и вы это почувствуете. Если раньше вы сдерживали себя, отказываясь от радостей жизни, сейчас идеальное время для развлечений.

Луна в Тельце принесет поддержку и уверенность в собственных решениях. Это удачный день, чтобы начать новые дела. Также возможны приятные новости.

Телец

Удача на вашей стороне. Определите, какой вы хотите видеть свою жизнь. Это принесет особые результаты.

Ключом к гармонии и богатству станут взвешенные шаги в сферах, которые приносят вам удовольствие.

Скорпион

В этот день стоит сосредоточить внимание на отношениях. Появится возможность улучшить связь с партнером как физическую, так и духовную.

Новая любовь или обновление старых отношений принесет ощущение настоящей удачи и эмоционального богатства.

Дева

Луна в Тельце открывает вашу сферу веры и новых возможностей, даря ощущение поддержки Вселенной.

Настоящее богатство - не только о деньгах, и в этот день вы это поймете. Появляются возможности реализовать свои желания.