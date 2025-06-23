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Таро-гороскоп на неделю. Кто осуществит заветную мечту, а кого ждет горькая правда

Понедельник 23 июня 2025 13:11
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Таро-гороскоп на неделю. Кто осуществит заветную мечту, а кого ждет горькая правда Гороскоп-Таро на неделю (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Эта неделя, которая началась 23 июня и продолжится до 29 июня, обещает быть насыщенной на эмоции и откровения. Некоторым знакам Зодиака звезды принесут вдохновение, другим - время отпустить прошлое или принять важные решения.

Что сулит Таро-гороскоп на неделю каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Metro.

Овен

Карта Таро: Десятка Кубков

Значение: романтика, гармония

На этой неделе даже быт может стать волшебным. Независимо от вашего статуса в отношениях, вы способны прибавить к жизни больше романтики, легкости, красоты и нежности. Сделайте свое пространство более уютным: свечи, музыка, цветы, любимая еда - все это работает.

Телец

Карта Таро: Смерть

Значение: трансформация, перезагрузка

Эта карта не о конце, а об обновлении. Вам предстоит глубокая трансформация: изменится график, приоритеты, среда или даже видение мира. Пора навести порядок, избавиться от лишнего - в пространстве, мыслях, отношениях.

Близнецы

Карта Таро: Шестерка Мечей

Значение: увольнение, движение вперед

Близнецы умеют отпускать, но в этот раз что-то держит вас. Возможно, вы слишком долго держались за идею, связь или давно исчерпавшую себя ситуацию. Пришел момент сказать "достаточно" и идти дальше.

Рак

Карта Таро: Звезда

Значение: воплощение мечтаний, вдохновение

Звезда - карта исполнения желаний, символ веры, что все возможно. Сейчас - идеальный момент начать реализовывать свою сокровенную мечту. Вселенная на вашей стороне, но она хочет увидеть вашу инициативу - сделайте первый шаг.

Лев

Карта Таро: Шестерка Кубков

Значение: ностальгия, эмоциональное исцеление

Окунитесь в приятные воспоминания из детства или юности. Вспомните, что доставляло вам радость: старые песни, фильмы, любимые места, друзья. Проведите вечер, просматривая старые фото или готовя любимое блюдо.

Возвращение к прошлому поможет вам понять себя лучше и почувствовать эмоциональное исцеление.

Дева

Карта Таро: Дьявол

Значение: желание, соблазн

На этой неделе позвольте себе быть неидеальными. Вы привыкли все контролировать - расписание, чувства, даже мысли. Но иногда чрезмерная дисциплина мешает действительно жить. Разрушайте старые правила или создавайте новые, которые работают на вас.

Весы

Карта Таро: Восьмерка Кубков

Значение: удачное совпадение, новое начало

Где-то рядом есть шанс, который изменит все. Но сперва вам нужно отпустить то, что уже не работает. Это могут быть мечты, которые оказались иллюзиями, или старые связи.

Скорпион

Карта Таро: Рыцарь Жезлов

Значение: приключение, импульс

Эта неделя - не для планирования, а для действий. Карта Рыцаря Жезлов призывает вас включиться в жизнь по полной: отправиться в путешествие, согласиться на новый проект, сказать "да" неожиданному приглашению.

Стрелец

Карта Таро: Башня

Значение: откровение, правда

Неделя может показаться эмоционально напряженной, но на самом деле это очищение. Вы узнаете что-то важное, возможно даже шокирующее, но это избавит от иллюзий. Не бойтесь правды - она поможет пересобрать себя на новом, более крепком фундаменте.

Козерог

Карта Таро: Отшельник

Значение: одиночество, внутренняя тишина

На этой неделе вы можете спокойно снять все маски и побыть наедине с собой. Это не бегство, а сознательный выбор - отдохнуть от социальных обязанностей и зарядить внутреннюю батарейку. К тому же небольшой интеллектуальный или творческий проект поможет расширить кругозор и принесет внутренний ресурс.

Водолей

Карта Таро: Пятерка Жезлов

Значение: устранение проблем, работа над конфликтами

Вы как система навигации, точно фиксирующая сбои. На этой неделе звезды советуют обратить внимание на "горячие точки"- конфликты, напряжения, нерешенные вопросы, но чтобы навести порядок. Ваши действия могут не решить все сразу, но вы сможете ослабить напряжение, и люди это заметят.

Рыбы

Карта Таро: Семерка Жезлов

Значение: конкуренция, устойчивость

Вы значительно сильнее, чем может показаться окружению. У вас есть интуиция, мудрость, эмоциональная выносливость. Превратите ее в вызов: четкая цель, личный состязательный дух и внутреннее упрямство сделают вас практически неуязвимыми.

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