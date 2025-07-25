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Согласится ли Кремль на встречу Путина и Зеленского в августе: ответ Пескова

Россия, Пятница 25 июля 2025 12:47
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Согласится ли Кремль на встречу Путина и Зеленского в августе: ответ Пескова Фото: пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Кремле прокомментировали возможность проведения встречи российского диктатора Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского этим летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь российского диктатора подчеркнул, что потенциальная встреча Путина и Зеленского может и должна "поставить окончательную точку в урегулировании конфликта" и зафиксировать договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы.

"Можно ли такой сложный процесс пройти за 30 дней - очевидно, что вряд ли", - подчеркнул он.

Потенциальная встреча лидеров Украины и РФ

Напомним, 23 июля украинская и российская делегации провели третий раунд переговоров в Стамбуле.

Украина среди прочего в очередной раз предложила провести встречу лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина. На этот раз предложение включало привлечение к переговорам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа до конца августа.

Подробнее о чем еще Украина и РФ говорили в Стамбуле, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что глава украинской делегации Рустем Умеров также ответил, будут ли следующие раунды, если до конца лета не удастся организовать встречу лидеров.

Ко всему министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова помочь с мониторингом режима прекращения огня, если Украина и Россия договорятся об этом.

Он призвал Москву и Киев к прогрессу в рамках стамбульских контактов.

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