Не только территориальные уступки: Лавров озвучил новый ультиматум по Украине, - ISW

Аналитики обратили внимание на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сделанное 16 марта на совместной пресс-конференции с главой МИД Кении Мусалия Мудавадр.

Тогда Лавров заявил, что Россия отказывается прекращать войну, даже если Украина "признает реалии на местах" и полностью передаст Донбасс России.

Кроме того, министр назвал возможное размещение европейских миротворцев на подконтрольной Киеву территории оккупацией.

В ISW отмечают, что таким образом Кремль фактически ставит под сомнение суверенитет Украины, пытаясь навязать право вето на любые решения Киева в сфере безопасности.

В отчете подчеркивается, что риторика о "первопричинах" используется Москвой для продвижения максималистских требований.

Среди них - отказ Украины от вступления в НАТО, закрепление нейтрального статуса, так называемая "демилитаризация" и "денацификация", что предполагает смену действующей власти на пророссийскую.

Эксперты отмечают, что Кремль не демонстрирует готовности отступать от этих условий даже в рамках переговоров с участием США и Украины. Это свидетельствует о том, что Москва по-прежнему делает ставку на достижение стратегических целей силовым путем, а не на компромисс.

"Кремль продолжает публично настаивать на том, что он не желает отступать от этих требований даже во время трехсторонних переговоров с Соединенными Штатами и Украиной", - говорится в отчете ISW.