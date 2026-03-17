Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Не только территориальные уступки: Лавров озвучил новый ультиматум по Украине, - ISW

11:26 17.03.2026 Вт
2 мин
Москва не остановится даже во время уступок
aimg Ірина Глухова
Фото: глава МИД России Сергей Лавров (Getty Images)

В Кремле отвергают любые варианты переговоров по завершению войны в Украине, если они не выполняют все требования Москвы, даже в случае территориальных уступок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Читайте также: РФ требует большего, чем Украина: ISW раскрыл условия Кремля для завершения войны

Аналитики обратили внимание на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сделанное 16 марта на совместной пресс-конференции с главой МИД Кении Мусалия Мудавадр.

Тогда Лавров заявил, что Россия отказывается прекращать войну, даже если Украина "признает реалии на местах" и полностью передаст Донбасс России.

Кроме того, министр назвал возможное размещение европейских миротворцев на подконтрольной Киеву территории оккупацией.

В ISW отмечают, что таким образом Кремль фактически ставит под сомнение суверенитет Украины, пытаясь навязать право вето на любые решения Киева в сфере безопасности.

В отчете подчеркивается, что риторика о "первопричинах" используется Москвой для продвижения максималистских требований.

Среди них - отказ Украины от вступления в НАТО, закрепление нейтрального статуса, так называемая "демилитаризация" и "денацификация", что предполагает смену действующей власти на пророссийскую.

Эксперты отмечают, что Кремль не демонстрирует готовности отступать от этих условий даже в рамках переговоров с участием США и Украины. Это свидетельствует о том, что Москва по-прежнему делает ставку на достижение стратегических целей силовым путем, а не на компромисс.

"Кремль продолжает публично настаивать на том, что он не желает отступать от этих требований даже во время трехсторонних переговоров с Соединенными Штатами и Украиной", - говорится в отчете ISW.

Переговоры приостановлены

Последний раунд трехсторонних переговоров между представителями Украины, России и США состоялся 17-18 февраля в Женеве.

Следующая встреча, запланированная на 5 марта в Абу-Даби, была отложена после ударов США и Израиля по Ирану. Новая дата и место переговоров пока не определены.

Как пишет Financial Times, мирные переговоры по завершению войны в Украине при посредничестве США оказались под угрозой срыва, поскольку президент Дональд Трамп постепенно теряет интерес к переговорам, а война с Ираном отвлекает внимание Вашингтона.

Российская ФедерацияКремльЛавровВойна России против Украины