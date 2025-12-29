РФ требует большего, чем Украина: ISW раскрыл условия Кремля для завершения войны
Заявления Кремля свидетельствуют о том, что цели России в войне против Украины выходят далеко за пределы захвата отдельных территорий, в частности Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
В отчете ISW отмечается, что Москва настаивает не только на территориальных уступках, но и на выполнении более широких требований к Украине, НАТО и Западу в целом. В частности, Россия стремится к изменениям в архитектуре безопасности Европы и ограничению влияния НАТО, что выходит за рамки сугубо украинского вопроса.
"Последние заявления Кремля противоречат нескольким позициям, которые Трамп представил как основу для окончания войны. Кремль неоднократно отклонял гарантии безопасности для Украины, предложенные Европой. Представители Кремля также призвали включить в любое будущее мирное соглашение требования России о прекращении расширения НАТО и отводе его границ", - отмечают в ISW.
Аналитики подчеркивают: любое мирное соглашение, которое не учитывает этих более широких требований Кремля, не удовлетворит Россию. Соответственно, такой формат договоренностей вряд ли приведет к длительному миру или к нормализации отношений между Россией и Европой или США.
Россия готовится к войне с НАТО
После полномасштабного вторжения РФ в Украину европейские страны усилили беспокойство возможной новой агрессией со стороны Москвы. Государства активизировали подготовку к потенциальным угрозам, обновляя армии и разрабатывая оборонительные сценарии.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхардт заявил, что учитывая темпы перевооружения Россия может стать реальной угрозой для Европы уже через пять лет.
В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус не исключает, что РФ способна атаковать одну из стран НАТО в 2029 году, после восстановления военного потенциала, утраченного в войне против Украины.
