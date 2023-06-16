Не только "Шахеды". В ВСУ рассказали о сбитых вражеских дронах за сутки

Отмечается, что 2 барражирующих боеприпаса (иранские дроны "Shahed-136/131") были ликвидированы ночью на южном направлении, а именно в Николаевской области.

Кроме того, за прошедшие сутки силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены

вражеский ударный дрон "Ланцет",

"Орлан-10",

"Орлан-30",

"Zala",

один БПЛА не установленного типа.

"Авиацией Воздушных Сил за минувшие сутки 15 июня совершено десять групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск", - передали в Воздушных силах

Атаки дронов по Украине

Российские захватчики для своих воздушных атак по украинским городам, кроме ракет, активно применяют иранские ударные дроны типа "Шахед". Этой ночью оккупанты во время очередной атаки выпустили 2 дрона-камикадзе, которые были сбиты.

Во время прошлой массированной атаки в Одесской области ПВО ВСУ уничтожена все 13 дронов, также под удар снова попал Кривой Рог. Там есть попадания по двум промышленным предприятиям, один человек получил ранения. Еще несколько дронов были уничтожены под Харьковом.

Тогда в целом россияне выпустили по Украине 20 дронов-камикадзе и 4 крылатые ракеты, часть из которых удалось сбить.