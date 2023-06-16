Не тільки "Шахеди". У ЗСУ розповіли про збиті ворожі дрони за добу

Українські військові знищили протягом доби два іранські ударні дрони "Шахед", які російські окупанти застосовували для нічної атаки, а також перед цим збили інші типи безпілотників противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що 2 баражуючі боєприпаси (іранські дрони "Shahed-136/131") були ліквідовані вночі на південному напрямку, а саме в Миколаївській області.
Крім того, за минулу добу силами та засобами ППО ЗСУ було знищено
"Авіацією Повітряних Сил минулої доби 15 червня вчинено десять групових авіаударів за позиціями російських окупаційних військ", - передали у Повітряних силах.
Російські загарбники для своїх повітряних атак по українських містах, крім ракет, активно застосовують іранські ударні дрони типу "Шахед". Цієї ночі окупанти під час чергової атаки випустили 2 дрони-камікадзе, які були збиті.
Під час минулої масовано атаки в Одеській області ППО ЗСУ знищена всі 13 дронів, також під удар знову потрапив Кривий Ріг. Там є влучання по двох промислових підприємствах, одна людина отримала поранення. Ще декілька дронів було знищено під Харковом.
Тоді загалом росіяни випустили по Україні 20 дронів-камікадзе та 4 крилаті ракети, частину з яких вдалося збити.
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