ua en ru
Вт, 22 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Одессу вслед за Киевом накрыл сильный ливень: на улицах потоп, проблемы с электроснабжением

Вторник 22 июля 2025 20:50
UA EN RU
Одессу вслед за Киевом накрыл сильный ливень: на улицах потоп, проблемы с электроснабжением Иллюстративное фото: Одессу накрыл ливень 22 июля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Вечером вторника, 22 июля, не только Киев накрыла масштабная гроза. На юге Украины также бушевала непогода - затопило улицы Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

На фото и видео из Одессы видно, что южный город накрыл сильный ливень и ветер. Некоторые улицы затопило, и там не могут проехать авто.

Также сообщается, что зафиксировано падение деревьев на Мельницкой, Ришельевской, Европейской, Ярослава Мудрого. Кроме этого местные сообщают о перебоях с энергоснабжением.

Непогода в Киеве

Стоит заметить, что сегодня непогода бушевала и в Киеве. В столице затопило ряд улиц, поломало деревья, а в одном из районов упал строительный кран. Уже известно о пяти пострадавших, среди которых - подросток.

Подробно о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

Стоит заметить, что синоптики ранее предупреждали о непогоде для столицы. В частности, в Киеве был объявлен первый уровень погодной опасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Рада приняла резонансный закон об урезании полномочий НАБУ и САП
Рада приняла резонансный закон об урезании полномочий НАБУ и САП
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки