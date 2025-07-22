Одессу вслед за Киевом накрыл сильный ливень: на улицах потоп, проблемы с электроснабжением

Вечером вторника, 22 июля, не только Киев накрыла масштабная гроза. На юге Украины также бушевала непогода - затопило улицы Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

На фото и видео из Одессы видно, что южный город накрыл сильный ливень и ветер. Некоторые улицы затопило, и там не могут проехать авто.

Также сообщается, что зафиксировано падение деревьев на Мельницкой, Ришельевской, Европейской, Ярослава Мудрого. Кроме этого местные сообщают о перебоях с энергоснабжением.

Непогода в Киеве

Стоит заметить, что сегодня непогода бушевала и в Киеве. В столице затопило ряд улиц, поломало деревья, а в одном из районов упал строительный кран. Уже известно о пяти пострадавших, среди которых - подросток.

Подробно о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

Стоит заметить, что синоптики ранее предупреждали о непогоде для столицы. В частности, в Киеве был объявлен первый уровень погодной опасности.