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На Киев и область надвигается гроза: как действовать при опасности

Вторник 22 июля 2025 14:26
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На Киев и область надвигается гроза: как действовать при опасности Иллюстративное фото: Киев и область накроет гроза 22 июля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и области в ближайшие часы, 22 июля, ожидается гроза. Объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Украинского гидрометеорологического центра.

"В ближайшие 3 часа 22 июля с удержанием ночью 23 июля грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

Из-за этого объявлен первый, желтый, уровень погодной опасности.

Как действовать в непогоду

Стоит напомнить, что из-за плохой погоды гражданам рекомендуют избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Кроме этого рекомендуется плотно закрыть окна домов, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

В случае, если дерево упало или сломались ветви, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по телефонам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Ливень в Киеве

В минувшие выходные столицу накрыл мощный ливень - в результате этого затопило улицы, а также местные каналы писали об остановке общественного транспорта.

В то же время, синоптик Наталья Диденко предупредила, что завтра в части областей Украины возможны ливни, а погода будет контрастной.

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