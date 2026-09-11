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Главная » Жизнь » Общество

Только после войны: сколько украинцев в Польше планируют вернуться домой

18:45 11.09.2026 Пт
4 мин
Опрошенные украинцы рассказали, как сейчас живут в Польше и с какими трудностями сталкиваются
aimg Татьяна Веремеева
Только после войны: сколько украинцев в Польше планируют вернуться домой Фото: Украинцы в Польше (Getty Images)
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Большинство украинских беженцев в Польше уже адаптировались к жизни в стране, однако вопрос возвращения в Украину для многих остается открытым. Половина опрошенных заявила о намерении возвратиться, в основном после окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на результаты опроса Rating Group среди украинских беженцев в Польше.

Хотят ли украинцы вернуться

51% опрошенных намерены вернуться в Украину. Однако большинство из них не планируют делать это в ближайшее время:

  • 8% готовы вернуться в ближайшее время;
  • 43% - после завершения войны;
  • 26% не планируют возвращаться;
  • 23% пока не определились.

Главным условием возвращения есть безопасность и стабильность в Украине - ее назвали 71% респондентов.

Также важными факторами являются:

  • развитие экономики - 36%;
  • перспективы трудоустройства - 26%;
  • отсутствие внутренних языковых, религиозных и других конфликтов - 21%;
  • развитие социальной инфраструктуры - 12%;
  • возможность влиять на общественные изменения - 12%;
  • участие в восстановлении страны - 11%;
  • ухудшение условий жизни за границей - 11%.

Почти половина рассматривает жизнь за границей навсегда

Остаться на постоянное проживание за границей хотели бы 44% украинских беженцев, в то время как 43% не хотят этого. Остальные не определились.

Среди тех, кто планирует остаться за границей, 40% выбирают именно Польшу, 17% хотели бы жить в другой европейской стране, а 6% - за пределами Европы. Еще 37% не определились с конкретной страной.

При этом 34% опрошенных рассматривают возможность получения польского гражданства, в том числе те, кто уже подал соответствующие документы. Не планируют получать гражданство 46%, еще 20% не определились.

Самой желанной помощью для облегчения жизни в Польше респонденты назвали возможность получить польское гражданство - 35%.

Как украинцы адаптировались в Польше

Своим уровнем социальной адаптации удовлетворены 57% опрошенных, в то время как 37% не удовлетворены.

В то же время языковая интеграция достаточно высока: 60% заявили, что владеют польским на среднем или высоком уровне. Еще 26% имеют базовые знания, 12% - начальный уровень. Не знают польского только 2%.

Среди основных проблем жизни в Польше украинцы чаще всего называли негативное влияние медиа - 45%. Также респондентов беспокоят:

  • проблемы психического здоровья - 29%;
  • сложный доступ к качественной медицине - 28%;
  • общие проблемы со здоровьем - 24%;
  • нехватка возможностей для самореализации - 23%;
  • недостаточная социальная адаптированность, дефицит свободного времени и жилищные трудности - по 22%;
  • физическая безопасность - 21%;
  • высокая нагрузка и нехватка денег - по 19%;
  • трудности с трудоустройством или утратой актуальности профессии - 17%.

Психологическое состояние также остается проблемой: 26% часто или очень часто испытывали чрезмерную тревогу или панику, с которой не могли справиться. Еще 31% переживали такие состояния иногда.

Работа и жилье

73% украинских беженцев в Польше имеют работу. Среди трудоустроенных 87% работают непосредственно в Польше, 4% - в Украине, еще 5% - одновременно в нескольких странах.

Материальное положение за последний год у большей части опрошенных не изменилось - так ответили 41%. В то же время 36% заявили об улучшении, а 20% - об ухудшении.

На следующий год украинцы смотрят несколько более оптимистично: 38% ожидают улучшения материального положения, 12% - ухудшения, 31% - не прогнозируют изменений.

С жильем ситуация более сложная. 81% украинских беженцев арендуют жилье, собственное жилье имеют только 7%. Еще 3% обеспечивает жильем работодатель, по 2% живут в польских семьях или у украинских друзей и знакомых, а 1% пользуется социальным жильем.

Что украинцы думают о жизни в Польше

Лучше всего беженцы оценивают возможности для качественного досуга - положительно их оценивают 57%.

Комфортно жить в Польше считают возможным 41%, доступность дошкольного и школьного образования положительно оценивают 39%.

Наибольшие трудности связаны с жильем и медициной. Покупку собственного жилья положительно оценивают только 16%, в то время как 44% считают его недоступным. Доступность качественной медицины положительно оценивают 26%, а отрицательно - 32%.

Среди других показателей: 26% положительно оценивают возможность работы за достаточную оплату, 27% - отрицательно. Социальную поддержку хорошо оценивают 20%, плохо - 29%.

Украинцы продолжают общаться преимущественно со своими

Ближайший круг общения 45% респондентов состоит преимущественно из украинцев. Еще 34% одновременно общаются с украинцами и поляками.

Преимущественно с поляками общаются только 8% опрошенных, а 13% заявили, что вообще нет близкого круга общения.

Отношение украинцев к местному населению в основном нейтральное (44%) или теплое (50%). В то же время отношение поляков к себе украинцы оценивают более сдержанно: 30% назвали его теплым, 46% - нейтральным, а 22% - холодным.

За последние 12 месяцев 31% опрошенных сталкивались с дискриминацией из-за национальной или этнической принадлежности, еще 22% - из-за использования украинского языка. В то же время 49% не сталкивались с дискриминацией ни по одному из перечисленных в опросе признаков.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Польше продолжает сокращаться количество украинцев со статусом временной защиты: в июле их стало на 8 тысяч меньше, чем месяцем ранее. Часть украинцев выезжает в другие страны ЕС, в частности Чехию, которая все чаще становится альтернативой Польше.

Также мы писали о росте количества нападений на украинцев в Польше и связанном с этим напряжении в украинско-польских отношениях. В то же время в МИД Украины отмечают, что польские правоохранители должным образом реагируют на такие случаи, а самый острый период в отношениях между странами уже позади.

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