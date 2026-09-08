"Самый критический момент уже прошел": МИД оценил отношения между Украиной и Польшей
Ряд нападений на украинцев в Польше привел к обострению отношений между странами. Однако уровень напряжения спал благодаря совместным действиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого во время брифинга.
Нападения на украинцев в Польше
По словам Тихого, МИД очень беспокоит рост этих настроений и нападений в Дружеской Республике Польша.
"Вопрос этот поднимал еще раньше, в начале года, даже в конце прошлого года, министр Сибига с министром, вице-премьером, министром Сикорским и просил его, чтобы было должное реагирование на такие случаи", - говорит Тихий.
Он отметил, что Радослав Сикорский такое подтверждение дал.
"И надо отдать должнон, что в течение всего этого времени, если вы посмотрите на то, как реагируют польские правоохранители, они реагируют должным образом. Мы за это им благодарны", - говорит Тихий.
То есть, с одной стороны, растет количество инцидентов, что очень плохо, а с другой стороны, видим, что польская полиция все-таки реагирует правильно и корректно, так как должно быть в случаях вражды на национальной почве, уточнил он.
Риторика политиков Польши
Спикер МИД отметил, что эти инциденты очень часто имеют политическую составляющую.
"Нам очень жаль, что ряд политиков в Польше не осознают, что их риторика, их заявления, их слова - они оказывают очень прямое влияние на непосредственную агрессию физически против людей", - сообщил он.
Тихий призвал прежде всего идти к корню проблемы, а не непосредственно к тем отдельным гражданам Польши, которые попадают под влияние этой риторики и начинают совершать такие действия.
"Но надо работать не с ними, а с причиной. А причина заключается в том, что некоторые польские политики выбирают антиукраинскую риторику как драйвер своего электорального процесса", - пояснил он.
По его мнению, это стратегически ошибочно для самой Польши.
Работа дипломатов
Как говорит Тихий, Украина внедряет системные вещи в этом направлении.
"Во-первых, посольство Украины в Польше, консульские учреждения, они регулярно взаимодействуют с польскими стражами порядка и всеми компетентными органами по каждому случаю агрессии",- уточнил он.
По его словам, ни один такой случай без реагирования не остается.
"Я призываю еще раз наших граждан, если они становятся жертвами таких нападений, разных проявлений агрессии в свою сторону, обязательно обращаться к нашим консулам и обязательно обращаться к польским стражам порядка", - говорит он.
Тихий считает, что Украина хотела бы снижать это напряжение.
"Я вам последнее скажу: по нашим ощущениям, все-таки самый критический момент, пожалуй, в украинско-польских отношениях, наиболее напряженный по состоянию на данный момент, он позади ", - сообщил он.
Сейчас страны в той динамике, в которой мы хотели бы залечивать эти отношения и снижать излишнее напряжение, которое точно никому не нужно, кроме сидящих в Москве, уверен Тихий.
Ранее РБК-Украина писало, что Украина готовится перейти к практическому этапу создания спецтрибунала по агрессии РФ. Кадровые изменения не должны остановить эту работу, отметил Тихий.
Также сообщалось, что Киев не намерен вмешиваться во внутренние политические процессы других стран. Украина будет работать с теми политическими силами и представителями власти, которых изберут граждане, отметил Тихий.