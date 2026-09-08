"Самый критический момент уже прошел": МИД оценил отношения между Украиной и Польшей

Ряд нападений на украинцев в Польше привел к обострению отношений между странами. Однако уровень напряжения спал благодаря совместным действиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого во время брифинга.

Нападения на украинцев в Польше

По словам Тихого, МИД очень беспокоит рост этих настроений и нападений в Дружеской Республике Польша.

"Вопрос этот поднимал еще раньше, в начале года, даже в конце прошлого года, министр Сибига с министром, вице-премьером, министром Сикорским и просил его, чтобы было должное реагирование на такие случаи", - говорит Тихий.

Он отметил, что Радослав Сикорский такое подтверждение дал.

"И надо отдать должнон, что в течение всего этого времени, если вы посмотрите на то, как реагируют польские правоохранители, они реагируют должным образом. Мы за это им благодарны", - говорит Тихий.

То есть, с одной стороны, растет количество инцидентов, что очень плохо, а с другой стороны, видим, что польская полиция все-таки реагирует правильно и корректно, так как должно быть в случаях вражды на национальной почве, уточнил он.

Риторика политиков Польши

Спикер МИД отметил, что эти инциденты очень часто имеют политическую составляющую.

"Нам очень жаль, что ряд политиков в Польше не осознают, что их риторика, их заявления, их слова - они оказывают очень прямое влияние на непосредственную агрессию физически против людей", - сообщил он.

Тихий призвал прежде всего идти к корню проблемы, а не непосредственно к тем отдельным гражданам Польши, которые попадают под влияние этой риторики и начинают совершать такие действия.

"Но надо работать не с ними, а с причиной. А причина заключается в том, что некоторые польские политики выбирают антиукраинскую риторику как драйвер своего электорального процесса", - пояснил он.

По его мнению, это стратегически ошибочно для самой Польши.

Работа дипломатов

Как говорит Тихий, Украина внедряет системные вещи в этом направлении.

"Во-первых, посольство Украины в Польше, консульские учреждения, они регулярно взаимодействуют с польскими стражами порядка и всеми компетентными органами по каждому случаю агрессии",- уточнил он.

По его словам, ни один такой случай без реагирования не остается.

"Я призываю еще раз наших граждан, если они становятся жертвами таких нападений, разных проявлений агрессии в свою сторону, обязательно обращаться к нашим консулам и обязательно обращаться к польским стражам порядка", - говорит он.

Тихий считает, что Украина хотела бы снижать это напряжение.

"Я вам последнее скажу: по нашим ощущениям, все-таки самый критический момент, пожалуй, в украинско-польских отношениях, наиболее напряженный по состоянию на данный момент, он позади ", - сообщил он.

Сейчас страны в той динамике, в которой мы хотели бы залечивать эти отношения и снижать излишнее напряжение, которое точно никому не нужно, кроме сидящих в Москве, уверен Тихий.