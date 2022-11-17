Только победа Украины над Россией позволит выполнить решение суда по МH17, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что только победа Украины над Россией позволит выполнить решение суда по делу сбивания самолета рейса MH17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Алексея Резникова.

"Мы приветствуем решение Окружного суда Гааги в Нидерландах по делу MH17", – написал Резников.

Он отметил, что суд подтвердил выводы Объединенной следственной группы о том, что MH17 был сбит российской системой "Бук", приговорил виновных в совершении преступления к пожизненным срокам и обязал их выплатить компенсацию.

"Но ни террористическое государство, ни его военные преступники не собираются каяться и отбывать наказание. Напротив: они совершают новые преступления - убийства, пытки и разрушения. Только победа Украины над Россией позволит реализовать решение суда", - подчеркнул министр.