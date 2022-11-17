Только первый приговор. Украина ожидает наказания других причастных к сбитию MH17
Сегодня Гаагский суд вынес первый приговор по делу о крушении малазийского самолета рейса MH17 в 2014 году на Донбассе. Украина ожидает привлечения к ответственности других причастных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что за время расследования международная следственная группа, в состав которой также входит СБУ, собрала беспрецедентную доказательную базу:
- проанализировала более 5,5 млрд страниц информации в интернете (фото, видео, публикации в соцсетях и СМИ, блоги, форумы и т.п.);
- изучила более 1,5 млн. телефонных звонков в районе запуска ракеты и вдоль ее маршрута;
- допросила в качестве свидетелей более 260 человек;
- провела более 3 тысяч различных экспертных исследований;
- в Павлограде Днепропетровской области был проведен уникальный следственный эксперимент по контролируемому подрыву зенитно-управляемых ракет 9М38М1 ЗРК "Бук", результаты которого оказались решающими для экспертных выводов.
Напомним, сегодня суд Гааги вынес приговор по делу о крушении рейса MH17, согласно которому Гиркин, Дубинский и Харченко были приговорены к пожизненному заключению.
Суд также удовлетворил выплаты родственникам жертв в полном размере.
Подробнее о приговоре суда читайте по ссылке.
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