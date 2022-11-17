Лише перемога України над росією дозволить виконати рішення суду щодо МH17, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що лише перемога України над Росією дозволить виконати рішення суду у справі збиття літака рейсу MH17.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Олексія Резнікова.

"Ми вітаємо рішення Окружного суду Гааги у Нідерландах у справі MH17", - написав Резніков. Він зазначив, що суд підтвердив висновки Об'єднаної слідчої групи про те, що MH17 був збитий російською системою "Бук", засудив винних у скоєнні злочину до довічних термінів ув'язнення та зобов'язав їх виплатити компенсацію. "Але ні терористична держава, ні її воєнні злочинці не збираються каятися і відбувати покарання. Навпаки: вони скоюють нові злочини - вбивства, тортури та руйнування. Тільки перемога України над Росією дозволить реалізувати рішення суду", - наголосив міністр.