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С какого возраста нужно оформлять паспорт ребенку: объяснение ЦНАП

Киев, Украина, Вторник 16 июля 2024 20:00
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С какого возраста нужно оформлять паспорт ребенку: объяснение ЦНАП Фото: Паспорт гражданина Украины (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Ольга Маджумдар

Детям в Украине для получения различных услуг, сдачи экзаменов и регистрации места жительства необходимо иметь паспортный документ. Первый паспорт гражданина Украины оформляется в виде ID-карты.

Что следует учитывать родителям касательно документов детей, в комментарии РБК-Украина рассказала директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.

Первый паспорт гражданина Украины оформляется ребенку в возрасте 14 лет в виде ID-карты. Для документирования необходимо предоставить свидетельство о рождении и паспорт одного из родителей, поясняет специалист.

Первая ID-карта выдается сроком на 4 года. Ее оформление длится 20 рабочих дней.

"Родителям следует знать, что ID-карта будет необходима ребенку по достижении 14 лет в различных жизненных ситуациях, таких как регистрация места жительства, сдача экзаменов, оформление загранпаспорта и получение других услуг", - отмечает Наталия Шамрай.

Первый паспорт, который выдается в возрасте 14 лет в форме ID-карты, бесплатный. Для получения последующих паспортов, которые выдаются на 10 лет, начиная с 18 лет, необходимо уплатить административный сбор.

Оформление паспорта за 20 рабочих дней стоит 504 грн. За быстрое оформление по сокращенной процедуре в 10 рабочих дней - 874 грн.

"Обращаем внимание родителей, что услуга ID-14 позволяет оформить и первый паспорт, и номер налогоплательщика одновременно, тем самым избавляя от необходимости посещать налоговую службу. Это достаточно удобно, ведь экономит время и силы", - обращает внимание директор департамента предоставления административных услуг КГГА.

Родители детей, которые находятся за рубежом, для оформления документов могут обратиться в подразделения ГП "Документ" или в консульское учреждение.

Напомним, мы писали, что в "Дія" готовят пять новых сервисов. В частности, брак онлайн и электронное бронирование.

Также мы рассказывали, что в ЦНАПах во время войны продолжают оказывать почти 450 видов услуг: от оформления паспортов и помощи при рождении ребенка до комплекса услуг ветеранам, которые с помощью ЦНАПов можно сделать по одному заявлению.

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