ua en ru
Ср, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Деньги или отдых? Что может сделать военный с неиспользованными днями отпуска

Среда 09 апреля 2025 14:54
UA EN RU
Деньги или отдых? Что может сделать военный с неиспользованными днями отпуска У некоторых военных в Украине могут оставаться неиспользованные дни отпуска (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

У части украинских военных остаются дни отпуска, которые не удалось использовать в течение года. Но что с ними делать - до сих пор знают не все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Волынского областного ТЦК и СП в Facebook.

Сколько дней отпуска имеют военные в Украине

Во время военного положения в Украине военнослужащие имеют право на 30 дней ежегодного отпуска.

Однако в ТЦК рассказали, что использовать все дни вовремя не всегда возможно:

  • из-за боевой обстановки;
  • из-за недостатка личного состава в подразделениях;
  • на фоне других причин.

Что можно сделать с неиспользованными днями отпуска

Украинцам объяснили, что перенести неиспользованные дни отпуска на следующий год военным нельзя.

В то же время согласно действующему законодательству:

  • их можно использовать перед увольнением;
  • за них можно получить денежную компенсацию.

Каковы основания начисления денежной компенсации

Если человек решает взять остаток отпуска (неиспользованные ранее дни) перед увольнением, после этого:

  • его исключают из списков личного состава;
  • за эти дни начисляется денежное обеспечение.

Между тем если взять отпуск невозможно - предусмотрена денежная компенсация за все неиспользованные дни, включая дополнительные (например, до 14 дней для УБД).

Расчет компенсации осуществляется с учетом:

  • должностного оклада;
  • оклада по званию;
  • надбавки за выслугу лет;
  • дополнительных выплат.

Как оформить компенсацию за неиспользованный отпуск

Для того чтобы оформить компенсацию за неиспользованные дни законного отпуска, военному нужно:

  • подать рапорт командиру части;
  • указать основание и дату увольнения;
  • указать количество дней неиспользованного отпуска;
  • указать норму закона, предусматривающую компенсацию.

Уточняется, что подробнее об этом говорится:

  • в законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей";
  • в приказе Министерства обороны Украины №260 ("Об утверждении Инструкции о порядке выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил Украины и некоторым другим лицам").

Деньги или отдых? Что может сделать военный с неиспользованными днями отпускаДеньги или отдых? Что может сделать военный с неиспользованными днями отпускаПубликация областного ТЦК и СП (скриншот: facebook.com/volynarmy)

Напомним, ранее мы рассказывали об отдыхе для военных - какие бывают основания для отпуска и как его получить.

Читайте также, сохраняются ли за мобилизованными в Украине рабочее место и зарплата.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины служба в армії Советы Военный
NEWS
Украинские военные дроном уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3
Украинские военные дроном уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3
DAILY
Трамп толкает мир в кризис? Почему страх торговой войны обваливает фондовые рынки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Трамп толкает мир в кризис? Почему страх торговой войны обваливает фондовые рынки