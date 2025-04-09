Деньги или отдых? Что может сделать военный с неиспользованными днями отпуска
У части украинских военных остаются дни отпуска, которые не удалось использовать в течение года. Но что с ними делать - до сих пор знают не все.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Волынского областного ТЦК и СП в Facebook.
Сколько дней отпуска имеют военные в Украине
Во время военного положения в Украине военнослужащие имеют право на 30 дней ежегодного отпуска.
Однако в ТЦК рассказали, что использовать все дни вовремя не всегда возможно:
- из-за боевой обстановки;
- из-за недостатка личного состава в подразделениях;
- на фоне других причин.
Что можно сделать с неиспользованными днями отпуска
Украинцам объяснили, что перенести неиспользованные дни отпуска на следующий год военным нельзя.
В то же время согласно действующему законодательству:
- их можно использовать перед увольнением;
- за них можно получить денежную компенсацию.
Каковы основания начисления денежной компенсации
Если человек решает взять остаток отпуска (неиспользованные ранее дни) перед увольнением, после этого:
- его исключают из списков личного состава;
- за эти дни начисляется денежное обеспечение.
Между тем если взять отпуск невозможно - предусмотрена денежная компенсация за все неиспользованные дни, включая дополнительные (например, до 14 дней для УБД).
Расчет компенсации осуществляется с учетом:
- должностного оклада;
- оклада по званию;
- надбавки за выслугу лет;
- дополнительных выплат.
Как оформить компенсацию за неиспользованный отпуск
Для того чтобы оформить компенсацию за неиспользованные дни законного отпуска, военному нужно:
- подать рапорт командиру части;
- указать основание и дату увольнения;
- указать количество дней неиспользованного отпуска;
- указать норму закона, предусматривающую компенсацию.
Уточняется, что подробнее об этом говорится:
- в законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей";
- в приказе Министерства обороны Украины №260 ("Об утверждении Инструкции о порядке выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил Украины и некоторым другим лицам").
Публикация областного ТЦК и СП (скриншот: facebook.com/volynarmy)
Напомним, ранее мы рассказывали об отдыхе для военных - какие бывают основания для отпуска и как его получить.
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