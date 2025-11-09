Не только малярия: много ли в Украине опасных комаров и что они могут переносить

Что происходит с численностью насекомых в Украине

Несмотря на то, что в целом многообразие биоценозов образует богатую разновидность насекомых, за последние годы наблюдается тенденция к уменьшению их численности.

"Все больше видов становятся редкими. Это характерно не только для Украины. Такова мировая тенденция", - рассказал эксперт.

Он отметил, что это, в первую очередь, "связано с чрезмерным использованием инсектицидов в сельском хозяйстве, а также с изменением природных сред".

"Вырубают леса, распахивают степи, человек занимает все больше места под свои нужды, оставляя все меньше места насекомым", - объяснил Халаим.

Много ли в нашей стране опасных комаров

По словам энтомолога, комары, которые способны переносить малярию, в Украине есть.

"Правда, не тот вид, что в Африке", - добавил он.

Халаим напомнил, что, к счастью, "у нас в первой половине 20 в. удалось побороть малярию".

"Впрочем, в Украине - более полусотни кровососущих видов. Самых распространенных - 15-20", - поделился специалист.

Он сообщил, что "многие из них являются переносчиками различных заболеваний, которые передаются через кровь":

малярии;

лихорадки Западного Нила;

лихорадки денге и т. п.

"И здесь тоже есть тенденции к изменению ареалов и появлению новых видов. Они очень активно распространяются благодаря человеку", - отметил Халаим.

Какой вид является потенциальным переносчиком болезней

Ученый рассказал, что в последние годы активно исследовался, в частности, азиатский тигровый комар Aedes albopictus.

Он добавил, что этот вид попал в Украину "и уже прижился здесь".

Халаим рассказал, что азиатский тигровый комар является потенциальным переносчиком многих заболеваний (вирусов), среди которых, например:

лихорадка денге;

восточный энцефаломиелит лошадей;

лихорадка Росс Ривер;

энцефалит Ла-Кросс;

желтая лихорадка;

японский энцефалит и т. д.

Можно ли контролировать численность комаров

Энтомолог сообщил, что контролировать численность комаров - сложно.

"В 20-м веке их активно травили с помощью ДДТ (инсектицид Дихлордифенилтрихлорметилметан, вещество для уничтожения насекомых, - Ред.)", - отметил специалист.

Он добавил, что "комаров-переносчиков малярии вытравили, но вместе с этим вытравили много чего и полезного".

"Поэтому здесь больше идет мониторинг природных сред, и не являются ли они переносчиками болезней. Санитарно-эпидемиологические станции проводят регулярные отловы комаров и смотрят, нет ли природных очагов заболеваний", - подытожил Халаим.