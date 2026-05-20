На Полтавщине работников ТЦК будут отправлять на фронт: кого это касается

17:14 20.05.2026 Ср
В военкомате объяснили, по какому принципу теперь будут формировать группы оповещения
aimg Мария Науменко
На Полтавщине работников ТЦК будут отправлять на фронт: кого это касается Фото: работники территориального центра комплектования (facebook.com/CherkasyTCK)
На Полтавщине в состав групп оповещения будут привлекать только участников боевых действий, а часть работников ТЦК переведут на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.

Читайте также: Мобилизацию в Киеве усилили: количество групп оповещения увеличили на 40%

В военкомате объяснили, что в группы оповещения будут отбирать военных, которые лично участвовали в боевых действиях, знают реалии фронта и понимают потребности армии.

В ТЦК отметили, что такие военнослужащие осознают важность доукомплектования боевых подразделений и фактически помогают своим бывшим собратьям получить хотя бы короткую передышку.

"Отбираются военнослужащие, которые на собственном опыте знают что такое война, кто такие российские оккупанты и что они делают на оккупированных территориях, какая ситуация с укомплектованностью войска и имеют однозначное понимание почему каждый человек, который пригоден к военной службе по состоянию здоровья и не имеет оснований для получения отсрочки, должен присоединиться к защите своей страны", - отметили в военкомате.

В то же время военнослужащие, которые сейчас только оформляют документы для получения статуса участника боевых действий, будут выполнять другие задачи в составе территориальных центров комплектования.

Кроме того, в Полтавском ТЦК заявили, что военных, которые не имеют опыта участия в боевых действиях, планируют направлять на ротацию для приобретения практического опыта службы в боевых подразделениях.

Напомним, украинская власть сейчас работает над изменением подходов к комплектованию войска. Приоритетом является расширение контрактной формы службы и постепенная модернизация действующих механизмов призыва.

В частности, Министерство обороны готовит масштабную реформу системы рекрутинга и условий прохождения службы. Как известно, из 30 запланированных проектов первые 10 уже готовы к запуску. Более подробную информацию о дальнейших шагах и обновленных процедурах в правительстве обещают предоставить в ближайшее время.

Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
