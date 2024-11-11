Опасный период. Зачем РФ имитировала пуски с Ту-95МС и когда возможен обстрел

РФ утром поднимала в воздух Ту-95МС и МиГ-31К , имитируя массированный удар. И хотя пуск ракет враг не осуществил, но во многих регионах Украины вводили превентивные отключения света, что б уберечь энергетику.

Что это значит, зачем РФ имитация удара и когда ждать массированного обстрела - в материале РБК-Украина ниже.

Что известно об имитации РФ массированного ракетного удара?

Около трех часов ночи враг поднял в воздух бомбардировщики Ту-95МС. Впоследствии взлетели и носители "Кинжалов" Миг-31К. На рассвете Воздушные силы даже сообщали о пусках крылатых ракет из района Каспийского моря. Поэтому в Украине была масштабная воздушная тревога.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, всего россияне подняли в воздух 16 Ту-95МС, а именно 11 самолетов с аэродрома "Оленья" и 5 - с "Энгельс-2".

"Согласно возможностям российской авиации, те, которые взлетали с "Оленьи", имели возможность нести где-то в среднем 2 ракеты на одном борту. То есть это 22 ракеты. Те, которые взлетали с "Энгельса", имели возможность нести от 2 до 4 ракет на борту. Так что там могло быть как 10, так и 20 ракет", - объясняет Коваленко.

Как отметил эксперт, из этого можно сделать вывод, что всего в случае пусков враг мог применить от 30 до 50 ракет. При этом МиГ-31К взлетало в количестве 3 единиц с аэродрома "Приволжский". То есть это еще 3 ракеты "Кинжал".

Впрочем, пуски ракет стратегической авиации не подтвердились. По данным мониторинговых каналов, бомбардировщики выполнили тренировочный полет, выйдя на пусковые рубежи и совершив "имитационные пуски". Так что около 09:00 начались отбои тревоги.

Но в Киеве и во многих областях, чтобы уберечь энергосистему от возможного, объявляли о превентивном отключении света. Как пояснили в "Укрэнерго", применяемые утром в большинстве областей аварийные отключения были временными и в ближайшее время будут отменены.

Какова цель россиян?

Как отметили в Центре противодействия дезинформации, отработка противником тактики пусков с имитацией - это часть поддержания авиации в готовности к действиям. Еще одна цель врага - психологическое давление.

"Как и говорил, у россиян все готово к массированным обстрелам. Ракет хватает, они накоплены на аэродромах стратегической авиации и дальше накапливаются. Авиация также готова", - сообщили в ЦДП.

Сетью также начали распространять тезис о том, что подобная имитация обстрела могла быть сигналом российского диктатора Владимира Путина для избранного президента США Дональда Трампа о том, что он хочет продолжить разговор с ним "об Украине без Украины". Хотя в самом Кремле отрицают факт разговора как таковой.

"Если в общем посмотреть на эти почти три года войны, как происходят российские пуски и так далее, то мы неоднократно наблюдали, как не только МиГ-31, но и Ту-95МС поднимаются в воздух, выходят на пусковые, а затем возвращаются. Это уже не раз было. Поэтому я бы это как-то не связывал именно с демонстрацией (Путина для Трампа - ред.)", - считает Коваленко.

Он отмечает, что сейчас вообще Путину рано демонстрировать Трампу во что бы то ни было. Ведь до инаугурации новоизбранного президента еще два с половиной месяца.

"Поэтому если что-то и демонстрировать, то это целесообразно было бы демонстрировать в январе. А сейчас это скорее это была такая подготовка, отработка маршрутов для дальнейшего ракетного террора против нашей энергосистемы", - добавляет Коваленко.

Когда может быть массирован ракетный обстрел?

По мнению эксперта, в этом сезоне оккупанты будут рациональнее подходить к массированным ракетным атакам, чем делали это в 2022 и 2023 годах.

"Хотя в 2023 году все же они улучшили показатели ударов, к сожалению. Они не то чтобы научились, а начали эти удары делать более эффективными, чем это было в 2022-м", - уточняет собеседник.

Он не исключает, что в этом году российские войска будут использовать еще новые элементы во время этих ударов, которые повысят эффективность с их стороны. Кроме всего прочего есть опасения, что они начнут эти удары, когда начнутся морозы.

"Это логично. Сейчас им пока рано это делать. При чем морозы не такие на два-три дня с -5, 0 градусов и снова +5 +7. Нет. А как раз по прогнозу, когда эти морозы могут несколько недель продолжаться. То есть -10 -15 градусов, когда происходит соответствующая нагрузка, перегрузка энергосистемы. Это будет более такой опасный период", - считает Коваленко.

Впрочем, в любом случае, если врагу что-то "стрельнет в мозг", то он может и завтра запустить ракеты. То есть они в этом вопросе РФ непредсказуема, добавляет эксперт.