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Только 4% электронных сигарет в Украине легальны: исследование Kantar

16:57 25.08.2026 Вт
2 мин
Какие основные признаки нелегальной вейп-продукции в Украине?
aimg Юлия Бойко
Только 4% электронных сигарет в Украине легальны: исследование Kantar Исследование свидетельствует о рекордном уровне нелегальных вейпов (фото: GettyImages)
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Почти весь рынок электронных сигарет в Украине находится в тени: 93,3% продукции не соответствует требованиям законодательства, а полностью легальна лишь каждая двадцать пятая единица товара.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные обзора рынка электронных сигарет от Kantar.

Что показало исследование

Как говорится в обзоре, самый высокий уровень нелегальной продукции зафиксирован в сегментах одноразовых устройств и е-сигарет с многоразовыми картриджами и подами - там доля нелегального товара приближается к 100%.

По структуре рынка наиболее популярным типом устройств оказались е-сигареты со сменными многоразовыми картриджами/подами (42%), на втором месте - одноразовые е-сигареты (39%).

Далее следуют вейпы со встроенным заправочным резервуаром (21%) и е-сигареты со сменными одноразовыми картриджами (18%). Респонденты могли воспользоваться несколькими типами продукции сразу, поэтому сумма долей превосходит 100%.

Большинство пользователей (75%) покупают е-сигареты оффлайн, и только 25% - онлайн. Средний объем потребления жидкости составляет 1,7 мл в день.

Только 4% электронных сигарет в Украине легальны: исследование KantarИнфографика Kantar

Две трети рынка устройств и картриджей/подов контролируют бренды трех китайских компаний - VapeOnly (Elf Bar, Lost Mary), Smoore (Vaporesso) и Woody Vapes (VooPoo).

Среди крупнейших игроков на рынке жидкостей - треть занимают украинские производители Chaser Lab, Liquid Lab и Octolab, а также китайский VapeOnly.

Как отличить нелегальные вейпы

Авторы исследования выделили типичные признаки нелегальности вейп-продукции:

  • выраженный запах или вкус, отличный от табачного;
  • одноразовые устройства или картриджи объемом более 2 мл;
  • содержание никотина более 20 мг/мл;
  • розничная продажа сырья для жидкостей и никотина в отдельности или в составе наборов;
  • реализация без акцизной марки;
  • медицинские предупреждения на иностранном языке.
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В то же время стоит обратить внимание на контекст вокруг представителей этого рынка. Тему легальности вейп-рынка неоднократно поднимали журналисты-расследователи.

В частности, Всеукраинская ассоциация рынка электронных сигарет (ВАРЕС) публично позиционирует себя как объединение легальных импортеров и производителей, однако, по данным медиа, деятельность всех ее участников фигурировала в судебных производствах, связанных с незаконным оборотом подакцизной продукции и уклонением от уплаты акциза.

Журналисты ссылались на материалы Единого реестра судебных решений в отношении компаний, связанных с членами ассоциации.

Отметим, исследование рынка электронных сигарет провела компания Kantar в апреле-мае 2026 года по заказу крупнейших производителей табачных изделий в Украине. В нем приняли участие 600 совершеннолетних пользователей электронных сигарет, которые пользуются ими, по меньшей мере, раз в неделю и проживают в Украине.

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