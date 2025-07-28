Июльская жара до +39: в каких городах Украины температура побила рекорды (карта)

В каких городах Украины - новые температурные рекорды

Согласно информации Укргидрометцентра, в течение 25-27 июля 2025 года дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты.

Так, в пятницу, 25 июля, температурный рекорд был зафиксирован в городе Кропивницкий Кировоградской области. Там воздух прогрелся до 35,6°C.

В течение субботы, 26 июля, рекордное для этого дня тепло зафиксировали:

в Кропивницком (Кировоградская область) - 36,3°C;

в Херсоне (Херсонская область) - 38,2°C;

в Николаеве (Николаевская область) - 39,1°C.

Между тем в воскресенье, 27 июля, температурные рекорды были установлены:

в Николаеве (Николаевская область) - 38,4°C;

в Херсоне (Херсонская область) - 38,5°C;

в Симферополе (временно оккупированный Крым) - 38,5°C.

Температурные рекорды 25, 26 и 27 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)